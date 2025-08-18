Block Congress President: कोंटा में गरमाई राजनीति… 6 दावेदार मैदान में, जानें कौन बनेगा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष?

इस बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेसियों के बीच खूब घमासान चला। एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। जिले से पहुंचे प्रभारी के द्वारा छिंदगढ़ ब्लाक की तर्ज पर सर्व समति ब्लाक अध्यक्ष चुना जाना था , माहौल इतना गरमा गया कि छ: लोगों ने दावेदारी कर दिया। जिससे प्रभारी ने कोंटा ब्लाक अध्यक्ष पद के लिए छ: लोगों की सूची हाई कमान के पास भेजा। अब हाई कमान तय करेगा कि कोंटा ब्लाक अध्यक्ष कौन बनेगा।