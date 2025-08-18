Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

Block Congress President: कोंटा में गरमाई राजनीति… 6 दावेदार मैदान में, जानें कौन बनेगा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष?

Block Congress President: सूत्रों के मुताबिक, उम्मीदवारों के संगठनात्मक कार्य और पिछले योगदान के आधार पर नए अध्यक्ष का चयन होगा।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Aug 18, 2025

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर घमासान (Photo source- Patrika)
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर घमासान (Photo source- Patrika)

Block Congress President: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद को लेकर कोंटा में फिर एक बार कांग्रेस में राजनीति माहौल गरमाया हैं। इन दिनों पूरे प्रदेश में ब्लॉक अध्यक्षों का फेरबदल जारी हैं। इसी के तहत कोंटा ब्लाक अध्यक्ष पद को लेकर सुकमा से पहुंची कोंटा प्रभारी गीता कवासी ने स्थानीय रेस्ट हाउस में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की अहम बैठक ली।

इस बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेसियों के बीच खूब घमासान चला। एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। जिले से पहुंचे प्रभारी के द्वारा छिंदगढ़ ब्लाक की तर्ज पर सर्व समति ब्लाक अध्यक्ष चुना जाना था , माहौल इतना गरमा गया कि छ: लोगों ने दावेदारी कर दिया। जिससे प्रभारी ने कोंटा ब्लाक अध्यक्ष पद के लिए छ: लोगों की सूची हाई कमान के पास भेजा। अब हाई कमान तय करेगा कि कोंटा ब्लाक अध्यक्ष कौन बनेगा।

Block Congress President: कार्यकर्ताओं में नाराजगी व नए चेहरे की मांग

बैठक के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई। खासकर जब वर्तमान अध्यक्ष सुधीर पांडेय ने पुन: दावेदारी पेश की, तब कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद प्रियंका बयरेड्डी ने संगठनात्मक गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी एक परिवार है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए।

उनका कहना था कि बीजापुर से लेकर दोरनापाल तक मंत्री कवासी लखमा की गिरतारी के विरोध में बंद और प्रदर्शन हुए, लेकिन कोंटा नगर में आंदोलन क्यों नहीं दिखा?। इसी तरह स्व. जाकिर हुसैन के पुत्र और कांग्रेसी नेता हसन अली ने भी हाल ही में हुए उपचुनाव में प्रत्याशी चयन और नामांकन वापसी को लेकर संगठन पर सवाल खड़े किए।

अब निगाहें हाईकमान पर

छह दावेदारों की सूची हाईकमान को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, उमीदवारों के संगठनात्मक कार्य और पिछले योगदान के आधार पर नए अध्यक्ष का चयन होगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी और नए चेहरे की मांग को देखते हुए हाईकमान किस पर भरोसा जताएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

छह दावेदार मैदान में

Block Congress President: सैय्यद उस्मान अली - पहली बार दावेदारी पेश की, तीन दशक से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, परिवार भी पार्टी से जुड़ा रहा।

सुरेश कुमार - वार्ड क्रमांक 08 के दो बार के पार्षद, क्षेत्र में अच्छी पकड़।

शेख सब्बीर - युवा नेता, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर सक्रिय, संगठन को मजबूत करने का दावा।

सुधीर पांडेय - वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष, डेढ़ दशक से संगठन में पदस्थ, दोबारा दावेदारी पेश की।

सेमल सूरज - 3 बार के पार्षद, स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़।

अंबात्ती देवी - वार्ड क्रमांक 06 की पार्षद, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बोड्डू राजा और वर्तमान अध्यक्ष सुधीर पांडेय की करीबी।

Published on:

18 Aug 2025 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Block Congress President: कोंटा में गरमाई राजनीति… 6 दावेदार मैदान में, जानें कौन बनेगा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष?

