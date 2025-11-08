Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

उफनती नदी पार कर बच्चों तक पहुंचाया फर्नीचर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अकेले शिक्षक ने संभाली पूरी स्कूल की जिम्मेदारी!

CG News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा क्षेत्र से प्रेरणादायक खबर— शिक्षक अरविंद नागेश ने उफनती कोटरी नदी पार कर बच्चों तक स्कूल फर्नीचर पहुंचाया।

less than 1 minute read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 08, 2025

बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षक कर रहा परिश्रम (photo source- Patrika)

बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षक कर रहा परिश्रम (photo source- Patrika)

CG News: कोयलीबेड़ा जिले के दूरदराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यहां के शिक्षक अरविंद नागेश ने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए एक अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है। कंदाड़ी प्राथमिक शाला के शिक्षक ने अपने कर्तव्यों के प्रति अपार समर्पण दिखाते हुए उफनती कोटरी नदी को पार कर बच्चों के लिए आवश्यक फर्नीचर पहुंचाया।

CG News: जोखिम लेकर बच्चों के भविष्य की चिंता

कोटरी नदी के उफान के कारण यह इलाका बारिश के मौसम में संपर्कहीन हो जाता है, लेकिन शिक्षक नागेश ने बिना किसी विशेष संसाधन के लकड़ी की छोटी नाव का उपयोग किया और दो सफाई कर्मचारियों सुकलु राम जाड़े और मैनु राम कचलामी के साथ नदी पार की।

उन्होंने बच्चों की शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया। स्थानीय ग्रामीणों ने इस कदम की सराहना की और एक ग्रामीण ने कहा, यह समर्पण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की मिसाल है। जहां सरकारी कर्मी आराम की तलाश करते हैं, वहां ये शिक्षक जान का जोखिम लेकर बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं।

बच्चाें का भविष्य संवारने का संकल्प

CG News: यह घटना केवल कंदाड़ी स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सैकड़ों बच्चों की उम्मीद का प्रतीक है जो आज भी शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं। कंदाड़ी की प्राथमिक शाला एक अकेले शिक्षक अरविंद नागेश के भरोसे चल रही है। यह स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, जहां शिक्षक नहीं चाहते हैं और प्रशासन भी यहां कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता है।

शिक्षक अरविंद नागेश ने बताया कि मुझे रोजाना जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। कभी-कभी तो इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि मुझे स्कूल में ही रात गुजारनी पड़ती है। उन्होंने कंदाड़ी के बच्चों के भविष्य को संवारने का संकल्प लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 02:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / उफनती नदी पार कर बच्चों तक पहुंचाया फर्नीचर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अकेले शिक्षक ने संभाली पूरी स्कूल की जिम्मेदारी!

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अतिक्रमण खबर विवाद से बस्तर की सियासत में हलचल, BJP जिला अध्यक्ष पर पत्रकार को धमकी देने का आरोप

अतिक्रमण खबर विवाद (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Voter List Correction: वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू, प्रशासन ने नागरिकों से की ये खास अपील

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

बस्तर ओलंपिक में खेलने जा रहे बच्चों का वाहन पलटा, 10 नन्हें खिलाड़ी घायल, मचा हड़कंप

बस्तर ओलंपिक में खेलने जा रहे खिलाड़ी घायल (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

6वीं कक्षा के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

छठवीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

पंचायत में अजब-गजब मामला! सरकारी भवन में चल रही मुर्गा दुकान, सरपंच-पटवारी पर लगे गंभीर आरोप

पटवारी भवन में खुली मुर्गा दुकान (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.