उफनती नदी पार कर बच्चों तक पहुंचाया फर्नीचर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अकेले शिक्षक ने संभाली पूरी स्कूल की जिम्मेदारी!

CG News: यह घटना केवल कंदाड़ी स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सैकड़ों बच्चों की उम्मीद का प्रतीक है जो आज भी शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं। कंदाड़ी की प्राथमिक शाला एक अकेले शिक्षक अरविंद नागेश के भरोसे चल रही है। यह स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, जहां शिक्षक नहीं चाहते हैं और प्रशासन भी यहां कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता है।