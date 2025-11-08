Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG Politics: SIR प्रक्रिया पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा- शिक्षक बीएलओ बनेंगे तो पढ़ाएगा कौन?

CG Politics: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 08, 2025

SIR प्रक्रिया पर गरमाई राजनीति (photo source- Patrika)

SIR प्रक्रिया पर गरमाई राजनीति (photo source- Patrika)

CG Politics: जगदलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने शुक्रवार को एक पत्रवार्ता लेते हुए कहा कि सरकार एसआईआर की प्रक्रिया में शिक्षकों की ड्यूटी लगा रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर के स्कूलों में शिक्षकों की पहले कमी है। अब शिक्षक अगर बीएलओ बन जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। कई स्कूलों में तो 90 फीसदी शिक्षकों को बीएलओ बना दिया गया है। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।

CG Politics: एसआईआर की प्रक्रिया के लिए समयावधि बढ़ाने की मांग

जनवरी में प्री बोर्ड, छमाही परीक्षाओं के अलावा दसवीं और बारहवीं के प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं लेकिन अब व्यवस्था डगमगाती नजर आ रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी ऐसे में छत्तीसगढ़ में कैसे सुधरेगी पढ़ाई-लिखाई। इसका जवाब भाजपा सरकार को देना चाहिए। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया के लिए समयावधि बढ़ाने की मांग भी जिलाध्यक्ष मौर्य ने की।

मौर्य ने कहा कि नवंबर माह में किसानों की धान कटाई का मुय समय होता है और सभी किसान इस काम में पूरी तरह व्यस्त होते हैं। हमारी मांग है इसके लिए सरकार को एसआइआर की प्रक्रिया के लिए समयावधि बढ़ाना चाहिए साथ ही स्कूलों के शिक्षक गैर शिक्षकों को ड्युटी से हटाया जाए।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान

CG Politics: पत्रवार्ता में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान को लेकर कहा कि पार्टी पर मंदिर विरोधी का आरोप लगाना पूर्णत: गलत है। बेबुनियाद है इसकी कांग्रेस पार्टी पूर्ण निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनहित की मांग अनुसार हस्ताक्षर अभियान चला रही है। उसका उद्देश सिर्फ यही है कि वहां पर मल्टी पार्किंग का निर्माण हो सके ताकि आने वाले समय में शहर की यातायात व्यवस्था सही रहे।

Published on:

08 Nov 2025 12:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Politics: SIR प्रक्रिया पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा- शिक्षक बीएलओ बनेंगे तो पढ़ाएगा कौन?

