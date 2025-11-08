CG Politics: SIR प्रक्रिया पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा- शिक्षक बीएलओ बनेंगे तो पढ़ाएगा कौन?

CG Politics: पत्रवार्ता में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान को लेकर कहा कि पार्टी पर मंदिर विरोधी का आरोप लगाना पूर्णत: गलत है। बेबुनियाद है इसकी कांग्रेस पार्टी पूर्ण निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनहित की मांग अनुसार हस्ताक्षर अभियान चला रही है। उसका उद्देश सिर्फ यही है कि वहां पर मल्टी पार्किंग का निर्माण हो सके ताकि आने वाले समय में शहर की यातायात व्यवस्था सही रहे।