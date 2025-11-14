Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

CG News: भीषण आग! शॉर्ट सर्किट से तीन घर जलकर राख, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप

CG News: शॉर्ट सर्किट से तीन घरों में भयानक आग लग गई। गैस सिलेंडर फटने से लपटें और तेज हो गईं, जिससे तीन परिवारों का पूरा घर-बार व जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 14, 2025

मरईगुड़ा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग (photo source- Patrika)

मरईगुड़ा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग (photo source- Patrika)

CG News: ब्लॉक के मरईगुड़ा वन क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने तीन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के दौरान गैस सिलेंडर में हुए जोरदार धमाके से गांव में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन तीन परिवारों का सबकुछ जलकर राख हो गया।

CG News: जरूरी दस्तावेज जलकर खाक

गौरतलब है कि मरईगुड़ा वन क्षेत्र में दोपहर के समय अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार, शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में तीन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के फैलते ही एक घर में रखा सिलेंडर फट गया, जिससे आग की लपटें और भी तेज हो गईं।

आसमान तक उठती लपटों ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। आग की चपेट में आए घर सुन्नम नरसिंह, कड़ती लक्ष्मी और करको रामू के बताए जा रहे हैं। परिवारों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को अपना सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला। तीनों परिवारों का सारा गृहसामान और जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए।

प्रशासन अलर्ट, राहत कार्य जारी

CG News: घटना की जानकारी मिलते ही कोंटा एसडीएम सुभाष शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की और प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत सामग्री उपलब्ध कराई। साथ ही, उन्होंने क्षति का आकलन कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी पुनर्वास और मुआवजे की मांग की है।

तेलंगाना से बुलाई गई फायर ब्रिगेड टीम

स्थानीय स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन लपटों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि नियंत्रण मुश्किल हो गया। ऐसे में प्रशासन ने तत्काल तेलंगाना के भद्राचलम से फायर ब्रिगेड की सहायता मांगी। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

Published on:

14 Nov 2025 04:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG News: भीषण आग! शॉर्ट सर्किट से तीन घर जलकर राख, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप

