CG News: बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, बिलों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

बिजली बिल के विरोध में बिल की प्रति जलाकर किया विरोध (Photo source- Patrika)
CG News: प्रदेश में बिजली बिलों में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं की चिंता लगातार बढ़ रही है। इसी के विरोध में बुधवार को केशकाल विधानसभा क्षेत्र के बड़ेराजपुर ब्लॉक अंतर्गत विश्रामपुरी स्थित बिजली कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष पिताबर नाग की मौजूदगी और विधानसभा अध्यक्ष संजय मरकाम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक रूप से बिजली बिलों को जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
विधानसभा अध्यक्ष संजय मरकाम ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का घरेलू बजट पहले से ही चरमराया हुआ है, और बिजली बिलों की मार ने रसोई तक को प्रभावित कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी—’’यदि सरकार ने यह जनविरोधी निर्णय वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक उग्र प्रदर्शन करेगी और इसे जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा।’’
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में ततियां और बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिससे पूरा वातावरण आक्रोशपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी एहतियातन मौके पर मौजूद रहा। यह प्रदर्शन आम जनता के गुस्से की झलक माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को और गरमा सकता है।
इस विरोध प्रदर्शन में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रोशन जमीर खान, कांग्रेस कमेटी के जिला संयुक्त महामंत्री अनिल उसेंडी, केशकाल मंडल अध्यक्ष फिरोज अडावानी सहित युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संया में उपस्थित रहे।
CG News: प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष पिताबर नाग ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता पर बढ़े हुए बिजली बिलों का बोझ असहनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न केवल बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, बल्कि ‘बिजली बिल हाफ योजना’ बंद कर दी है और स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से लूट की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि— ’’यदि बिजली बिलों में कमी नहीं की गई और ‘बिजली बिल हाफ योजना’ को पुन: लागू नहीं किया गया, तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी।’’
