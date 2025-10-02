Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

CG News: बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, बिलों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

CG News: बिजली बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में केशकाल के विश्रामपुरी में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया।

2 min read

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2025

बिजली बिल के विरोध में बिल की प्रति जलाकर किया विरोध (Photo source- Patrika)

बिजली बिल के विरोध में बिल की प्रति जलाकर किया विरोध (Photo source- Patrika)

CG News: प्रदेश में बिजली बिलों में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं की चिंता लगातार बढ़ रही है। इसी के विरोध में बुधवार को केशकाल विधानसभा क्षेत्र के बड़ेराजपुर ब्लॉक अंतर्गत विश्रामपुरी स्थित बिजली कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष पिताबर नाग की मौजूदगी और विधानसभा अध्यक्ष संजय मरकाम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक रूप से बिजली बिलों को जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।

CG News: उद्योगपतियों को लाभ, जनता पर बोझ: संजय मरकाम

विधानसभा अध्यक्ष संजय मरकाम ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का घरेलू बजट पहले से ही चरमराया हुआ है, और बिजली बिलों की मार ने रसोई तक को प्रभावित कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी—’’यदि सरकार ने यह जनविरोधी निर्णय वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक उग्र प्रदर्शन करेगी और इसे जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा।’’

आक्रोशपूर्ण माहौल और पुलिस की मौजूदगी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में ततियां और बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिससे पूरा वातावरण आक्रोशपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी एहतियातन मौके पर मौजूद रहा। यह प्रदर्शन आम जनता के गुस्से की झलक माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को और गरमा सकता है।

कार्यकर्ताओं की मौजूदगी

इस विरोध प्रदर्शन में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रोशन जमीर खान, कांग्रेस कमेटी के जिला संयुक्त महामंत्री अनिल उसेंडी, केशकाल मंडल अध्यक्ष फिरोज अडावानी सहित युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संया में उपस्थित रहे।

CG News: प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष पिताबर नाग ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता पर बढ़े हुए बिजली बिलों का बोझ असहनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न केवल बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, बल्कि ‘बिजली बिल हाफ योजना’ बंद कर दी है और स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से लूट की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि— ’’यदि बिजली बिलों में कमी नहीं की गई और ‘बिजली बिल हाफ योजना’ को पुन: लागू नहीं किया गया, तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी।’’

छत्तीसगढ़ में बचत उत्सव फीका, उपभोक्ता बोले- GST छूट से ज्यादा भारी पड़ा बिजली बिल…
रायपुर

Published on:

02 Oct 2025 03:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG News: बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, बिलों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

Bastar Dussehra: दंतेवाड़ा से माँ दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर के लिए रवाना, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

माँ दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर के लिए रवाना (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा की नई पहचान… ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड 2025’ का मिला पुरस्कार, बढ़ेगा रोजगार

सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जिला प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

भोपालपटनम में पहली बार गरबा महोत्सव, रंगीन रोशनी और संगीत से सराबोर हुआ माहौल

भोपालपटनम में पहली बार गरबा महोत्सव (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

डॉक्टरों ने छोड़ी उम्मीद, मां ने लगाई गुहार… दंतेश्वरी के चमत्कार से मौत के मुहाने से लौटा मासूम, जानें कैसे?

माता दंतेश्वरी से लगाई गुहार तो 4 घंटे बाद हुआ चमत्कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
दंतेवाड़ा

CG News: वन विभाग का तस्करों पर बड़ा एक्शन, 22 नग सागौन लकड़ी जब्त, आरोपी भागने में कामयाब

22 नग सागौन लकड़ी जप्त (फोटो सोर्स- पत्रिका)
दंतेवाड़ा
