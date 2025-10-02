CG News: बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, बिलों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

CG News: प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष पिताबर नाग ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता पर बढ़े हुए बिजली बिलों का बोझ असहनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न केवल बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, बल्कि ‘बिजली बिल हाफ योजना’ बंद कर दी है और स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से लूट की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि— ’’यदि बिजली बिलों में कमी नहीं की गई और ‘बिजली बिल हाफ योजना’ को पुन: लागू नहीं किया गया, तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी।’’