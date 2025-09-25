Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ में बचत उत्सव फीका, उपभोक्ता बोले- GST छूट से ज्यादा भारी पड़ा बिजली बिल…

CG Electricity Bill: रायपुर में भारत सरकार जीएसटी दर कम करके पूरे देशवासियों को बचत उत्सव मनाने पर जोर दे रही है लेकिन, छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बिजली बिल बढ़ने के कारण बचत उत्सव की चमक फीकी पड़ गई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 25, 2025

छत्तीसगढ़ में बचत उत्सव फीका, उपभोक्ता बोले- जीएसटी छूट से ज्यादा भारी पड़ा बिजली बिल...(Photo-patrika)
छत्तीसगढ़ में बचत उत्सव फीका, उपभोक्ता बोले- जीएसटी छूट से ज्यादा भारी पड़ा बिजली बिल...(Photo-patrika)

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत सरकार जीएसटी दर कम करके पूरे देशवासियों को बचत उत्सव मनाने पर जोर दे रही है लेकिन, छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बिजली बिल बढ़ने के कारण बचत उत्सव की चमक फीकी पड़ गई है। हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित कर देने से प्रदेशभर के करीब 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के यहां सितंबर माह में दोगुना से ज्यादा बिजली आया है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब में भारी बोझ बढ़ा है।

CG Electricity Bill: जीएसटी छूट से ज्यादा भारी पड़ रहा बिजली बिल

बिजली बिल का बोझ इतना ज्यादा बढ़ा हुआ आया है, जो खाने-पीने, कपड़े और अन्य चीजों में जीएसटी दर घटने से मिलने वाली छूट से भी ज्यादा है। उनके लिए बचत उत्सव बेमानी हो गया है। साथ ही केंद्र सरकार के बचत उत्सव अभियान को भी छत्तीसगढ़ में तगड़ा झटका लगा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उपभोक्ताओं को 100 से अधिक यूनिट बिजली खर्च करने पर खपत का बिजली बिल चुकाना पड़ रहा।

दोगुने से ज्यादा आया बिजली बिल

उपभोक्ताओं को छूट खत्म होने से भारी भरकम बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है। 400 यूनिट बिजली खपत का बिजली बिल पहले करीब 1000 रुपए तक आता था, जो छूट खत्म होने के बाद अब सितंबर माह में करीब 2100 रुपए से ज्यादा आया है। अब सीधे-सीधे 1100 से ज्यादा बिजली बिल का बोझ उपभोक्ताओं की जेब में पड़ा है।

विपक्षी दलों ने बनाया मुद्दा

छत्तीसगढ़ में हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित करने को कांग्रेस समेत समस्त विपक्षी दलों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा बना लिया है। प्रदेशभर के बिजली ऑफिसों में विपक्षी दल बढ़े बिजली बिल के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के इस कदम को आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला कदम बता रहे हैं।

