छत्तीसगढ़ में बचत उत्सव फीका, उपभोक्ता बोले- GST छूट से ज्यादा भारी पड़ा बिजली बिल…

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत सरकार जीएसटी दर कम करके पूरे देशवासियों को बचत उत्सव मनाने पर जोर दे रही है लेकिन, छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बिजली बिल बढ़ने के कारण बचत उत्सव की चमक फीकी पड़ गई है। हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित कर देने से प्रदेशभर के करीब 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के यहां सितंबर माह में दोगुना से ज्यादा बिजली आया है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब में भारी बोझ बढ़ा है।