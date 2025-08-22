21 नक्सलियों ने छोड़ा ‘लाल गलियारा’, 8 लाख का इनामी केशा लेकाम व महिला नक्सली भी शामिल

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल आप्स) उदित पुष्कर ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, कौशल प्रशिक्षण और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर देना है।