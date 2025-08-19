Naxal News: रामेश्वर ने 58 तो लक्ष्मण 92 नक्सलियों को किया ढेर, शौर्य चक्र से हुए सम्मानित…

इंस्पेक्टर केवट वर्तमान में कांकेर जिले के पखांजूर थाना में पदस्थ हैं। अब तक वे 36 सफल नक्सल ऑपरेशन लीड कर चुके हैं, जिनमें 92 नक्सलियों को ढेर किया गया है। अप्रैल 2024 में कांकेर जिले में हुए 29 नक्सलियों के एनकाउंटर को उन्होंने लीड किया था। 13 अगस्त 2024 को मानपुर-मोहला क्षेत्र में दो बड़े नक्सली लीडर विजय रेड्डी और लोकेश सलाम को मार गिराने वाले ऑपरेशन में भी केवट ही मुख्य भूमिका में थे।