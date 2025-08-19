Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

Naxal News: रामेश्वर ने 58 तो लक्ष्मण 92 नक्सलियों को किया ढेर, शौर्य चक्र से हुए सम्मानित…

Naxal News: शुरुआत में ही उन्होंने 3 नक्सलियों को मार गिराया और नक्सली नेटवर्क तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। 2015 में उन्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया गया।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 19, 2025

रामेश्वर ने 58, तो लक्ष्मण 92 नक्सलियों को किया ढेर (Photo source- Patrika)
रामेश्वर ने 58, तो लक्ष्मण 92 नक्सलियों को किया ढेर (Photo source- Patrika)

Naxal News: उत्तर बस्तर में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। इस सफलता के पीछे कुछ ऐसे जांबाज अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जंगलों में घुसकर नक्सलियों का सफाया किया है। इन्हीं में शामिल हैं इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर देशमुख, जिन्हें उनकी वीरता के लिए इस साल शौर्य चक्र से सम्मनित किया गया है।

Naxal News: नक्सल ऑपरेशन में रही विशेष भूमिका

इंस्पेक्टर केवट वर्तमान में कांकेर जिले के पखांजूर थाना में पदस्थ हैं। अब तक वे 36 सफल नक्सल ऑपरेशन लीड कर चुके हैं, जिनमें 92 नक्सलियों को ढेर किया गया है। अप्रैल 2024 में कांकेर जिले में हुए 29 नक्सलियों के एनकाउंटर को उन्होंने लीड किया था। 13 अगस्त 2024 को मानपुर-मोहला क्षेत्र में दो बड़े नक्सली लीडर विजय रेड्डी और लोकेश सलाम को मार गिराने वाले ऑपरेशन में भी केवट ही मुख्य भूमिका में थे।

19 Aug 2025 03:04 pm

