स्वामी आत्मानंद स्कूल में फिर भड़का आक्रोश, शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र

बीते दिन छात्राओं ने सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था और शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शुक्रवार सुबह छात्र अपने अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचे, लेकिन कक्षाओं में जाने के बजाय स्कूल गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि जांच के नाम पर पहुंचीं बीईओ अधिकारी ने बच्चों से बयान बदलने के लिए कहा, जिससे वे और नाराज हो गए। बच्चों का कहना है कि जब तक शिक्षिका को स्कूल से नहीं हटाया जाता, वे कक्षाओं में नहीं बैठेंगे।