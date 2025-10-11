स्वामी आत्मानंद स्कूल में फिर भड़का आक्रोश, शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र

Swami Atmanand School (Photo source- Patrika)
Swami Atmanand School: बारसूर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के छात्र-छात्राएं शुक्रवार को एक बार फिर सड़क पर उतर आए। छात्रों ने आरोप लगाया कि महिला शिक्षिका माधुरी उइके द्वारा की जा रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से वे तंग आ चुके हैं। शिक्षिका को हटाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर के बाहर ही धरना दिया।
छात्रों ने बताया कि शिक्षिका पिछले तीन वर्षों से उनके साथ अपमानजनक व्यवहार कर रही हैं। स्कूल में गाली-गलौज करती हैं और अभिभावकों के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं। जब छात्र शिकायत की बात करते हैं तो शिक्षिका उन्हें धमकाती हैं कि उनके कलेक्टर और विधायक से सीधे संबंध हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता।
बीते दिन छात्राओं ने सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था और शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शुक्रवार सुबह छात्र अपने अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचे, लेकिन कक्षाओं में जाने के बजाय स्कूल गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि जांच के नाम पर पहुंचीं बीईओ अधिकारी ने बच्चों से बयान बदलने के लिए कहा, जिससे वे और नाराज हो गए। बच्चों का कहना है कि जब तक शिक्षिका को स्कूल से नहीं हटाया जाता, वे कक्षाओं में नहीं बैठेंगे।
Swami Atmanand School: धरने में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षिका के कारण कई शिक्षक भी परेशान हैं और पिछले दो वर्षों में कई कर्मचारी स्कूल छोड़ चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शिक्षिका माधुरी उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए ताकि स्कूल का माहौल सामान्य हो सके।
बड़ी खबरेंView All
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग