Dausa News: खीर खाने के बाद थाने में मचा हड़कंप, 25 पुलिसकर्मी पहुंचे अस्पताल, 1 की हालत गंभीर

अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
दौसा। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ थाने में बुधवार देर रात खीर खाने से 25 पुलिसकर्मी बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई गई है। अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मियों में 15 पुलिसकर्मी झालावाड़ के भी शामिल हैं जो किसी तफ्तीश के लिए महुवा आए हुए थे।
पुलिस ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर बनाई गई खीर को प्लास्टिक की थैली में पैक करके चन्द्रमा की रोशनी में रखा गया था, जिसके सेवन के बाद पुलिसकर्मियों को उल्टी, दस्त, चक्कर, पेट दर्द की शिकायत होने लगी। धीरे-धीरे यह संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच गई। सभी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया।
स्वास्थ्य विभाग के दल ने खीर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह पुष्टि हो सकेगी कि फूड प्वाइजनिंग का कारण खीर थी या कोई अन्य खाद्य सामग्री। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक पुलिसकर्मी के अलावा अन्य सभी की हालत खतरे से बाहर है।
वहीं एसपी सागर राणा ने स्थिति की निगरानी के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को कहा गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।
