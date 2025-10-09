Dausa News: खीर खाने के बाद थाने में मचा हड़कंप, 25 पुलिसकर्मी पहुंचे अस्पताल, 1 की हालत गंभीर

पुलिस ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर बनाई गई खीर को प्लास्टिक की थैली में पैक करके चन्द्रमा की रोशनी में रखा गया था, जिसके सेवन के बाद पुलिसकर्मियों को उल्टी, दस्त, चक्कर, पेट दर्द की शिकायत होने लगी। धीरे-धीरे यह संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच गई। सभी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया।