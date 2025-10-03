Dausa: कम कीमत पर सोना बेचने की फिराक में थे, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, सोने की नकली ईंट सहित आरोपी गिरफ्तार

दौसा। भांडारेज तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप सदर थाना पुलिस व डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए कम कीमत पर सोना बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि आरोपी कम कीमत पर सोना बेचने के नाम पर नकली सोने की ईंट देकर ठगी करते थे।