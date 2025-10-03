Dausa: कम कीमत पर सोना बेचने की फिराक में थे, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, सोने की नकली ईंट सहित आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी और जब्त किया गया नकली सोना। फोटो: पत्रिका
दौसा। भांडारेज तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप सदर थाना पुलिस व डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए कम कीमत पर सोना बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि आरोपी कम कीमत पर सोना बेचने के नाम पर नकली सोने की ईंट देकर ठगी करते थे।
इस मामले में जिला डीग के जुरहरा थाना निवासी संगठित गिरोह के आरोपी अरबाज मेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से दो नकली सोने की ईंट, एक सोने का छोटा टुकड़ा और वारदात में काम ली जा रही कार को जब्त किया है। आरोपी के आसपास का क्षेत्र नकली सोने की ईंट से ठगी करने के लिए पूरे भारत में कुख्यात है।
सदर थाना पुलिस ने बताया कि चौकी प्रभारी पंखी लाल मीणा पुलिस जातते के साथ भांडारेज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंचे। जहां पर दो व्यक्ति खड़े हुए थे। उनके पास एक हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। जो नकली सोने की ईंटों को असली बताकर ठगी करने की फिराक में थे।
कांस्टेबल उम्मेद को बोगस ग्राहक बनाकर उनके पास भेजा। बातचीत होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति मौके से भाग गया व दूसरे व्यक्ति को जाप्ता की मदद से घेरा देकर पकड़ लिया। जिसने अपना नाम अरबाज पुत्र रूकमुद्दीन जाति मेव निवासी भन्डरा थाना जुरहरा जिला डीग होना बताया।
तलाशी में जेब से सोने जैसी धातु दो ईट व हस्ताक्षरशुदा 500 रुपए का नोट व सोने का एक छोटा टुकड़ा मिला। गहनता से पूछताछ में उसने बताया कि वे पीतल जैसी ईंट को सोने की असली ईंट बताकर लोगो से ठगी कर पैसे ऐंठते हैं।
मौके से भागने वाले अपने साथी का नाम चवन मेव बताया। आरोपी अपने गांव भन्डरा के साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर ठगी की कार्रवाई को अंजाम देते थे। इस दौरान डीएसटी के प्रदीप राव, लोकेश कुमार, राजेंद्र कुमार, घनश्याम, बलकेश, संतलाल, उम्मेद, हेमंत, मुकेशकुमार आदि शामिल रहे।
