Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa: कम कीमत पर सोना बेचने की फिराक में थे, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, सोने की नकली ईंट सहित आरोपी गिरफ्तार

Dausa Crime News: पुलिस व डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए कम कीमत पर सोना बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है

2 min read

दौसा

image

Anil Prajapat

Oct 03, 2025

dausa-news

पुलिस गिरफ्त में आरोपी और जब्त किया गया नकली सोना। फोटो: पत्रिका

दौसा। भांडारेज तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप सदर थाना पुलिस व डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए कम कीमत पर सोना बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि आरोपी कम कीमत पर सोना बेचने के नाम पर नकली सोने की ईंट देकर ठगी करते थे।

इस मामले में जिला डीग के जुरहरा थाना निवासी संगठित गिरोह के आरोपी अरबाज मेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से दो नकली सोने की ईंट, एक सोने का छोटा टुकड़ा और वारदात में काम ली जा रही कार को जब्त किया है। आरोपी के आसपास का क्षेत्र नकली सोने की ईंट से ठगी करने के लिए पूरे भारत में कुख्यात है।

ठगी करने की फिराक में थे आरोपी

सदर थाना पुलिस ने बताया कि चौकी प्रभारी पंखी लाल मीणा पुलिस जातते के साथ भांडारेज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंचे। जहां पर दो व्यक्ति खड़े हुए थे। उनके पास एक हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। जो नकली सोने की ईंटों को असली बताकर ठगी करने की फिराक में थे।

बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस

कांस्टेबल उम्मेद को बोगस ग्राहक बनाकर उनके पास भेजा। बातचीत होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति मौके से भाग गया व दूसरे व्यक्ति को जाप्ता की मदद से घेरा देकर पकड़ लिया। जिसने अपना नाम अरबाज पुत्र रूकमुद्दीन जाति मेव निवासी भन्डरा थाना जुरहरा जिला डीग होना बताया।

दो सोने की नकली ईंट बरामद

तलाशी में जेब से सोने जैसी धातु दो ईट व हस्ताक्षरशुदा 500 रुपए का नोट व सोने का एक छोटा टुकड़ा मिला। गहनता से पूछताछ में उसने बताया कि वे पीतल जैसी ईंट को सोने की असली ईंट बताकर लोगो से ठगी कर पैसे ऐंठते हैं।

गिरोह बनाकर करते थे ठगी

मौके से भागने वाले अपने साथी का नाम चवन मेव बताया। आरोपी अपने गांव भन्डरा के साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर ठगी की कार्रवाई को अंजाम देते थे। इस दौरान डीएसटी के प्रदीप राव, लोकेश कुमार, राजेंद्र कुमार, घनश्याम, बलकेश, संतलाल, उम्मेद, हेमंत, मुकेशकुमार आदि शामिल रहे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान पुलिस से हो गई भारी चूक, पुष्कर में 1 करोड़ चोरी से जुड़ा है मामला, अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 01:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: कम कीमत पर सोना बेचने की फिराक में थे, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, सोने की नकली ईंट सहित आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa Accident: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

dausa-road-accident
दौसा

IMD Rain Alert: 2 अक्टूबर को होगी झमाझम बारिश, अगले 120 मिनट के लिए मौसम विभाग का 8 जिलों में आया येलो अलर्ट

दौसा

Dausa: शिलान्यास के 6 महीने बाद भी सड़क का काम शुरू नहीं, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Geejgarh-Gilari-road
दौसा

Dausa: डॉक्टर ने पूछा कौनसे सांप ने डसा, जवाब में परिजन अस्पताल में ले आए जहरीला कोबरा, मचा हड़कंप

Cobra snake
दौसा

Indian Railways: रेल यात्रियों की अच्छी खबर, बांदीकुई के रास्ते गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

Amrit-Bharat-Express-train
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.