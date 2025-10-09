दौसा: युवक की मौत से भड़के लोग, सरकारी डॉक्टर के क्लीनिक के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन

डॉ. प्रमोद जैन ने गलत इंजेक्शन के आरोप को नकारते हुए बताया कि यही इंजेक्शन एक दिन पहले भी लगाया था। मृतक के पैर मेें फ्रेक्चर का ऑपरेशन हुआ था। इसके अलावा चेस्ट में भी इंफेक्शन था, जिसके कारण उसे एक ग्राम मोनोसेफ इंजेक्शन लगाया था। कल तो उनकी मौजूदगी में ही इंजेक्शन लगाया था, इसलिए रिऐक्शन होने का सवाल नहीं उठता है। आज उनके यहां कार्यरत जीएनएम कंपाउण्डर ने इंजेक्शन लगाया था। पूर्व में हुए ऑपरेशन से उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, निमोनिया बन गया था। इसके अलावा कमलेश को यह भी कह दिया था कि तबीयत में सुधार नहीं हो तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखा लेना।