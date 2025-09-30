Indian Railways: रेल यात्रियों की अच्छी खबर, बांदीकुई के रास्ते गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

बांदीकुई। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए मदार (अजमेर)-दरभंगा-मदार (अजमेर) साप्ताहिक नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। इस ट्रेन में यात्रियों को आरामदायक सफर सुगम हो सकेगा। वन्दे भारत ट्रेन की तर्ज पर तैयार इस ट्रेन का बांदीकुई में स्टोपेज होने से यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। इस ट्रेन का दौसा जंक्शन पर ठहराव नहीं होगा।