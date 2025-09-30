Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Indian Railways: रेल यात्रियों की अच्छी खबर, बांदीकुई के रास्ते गुजरेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

Amrit Bharat Express Train: दिवाली से पहले रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर तैयार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बांदीकुई के रास्ते गुजरेगी।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 30, 2025

बांदीकुई। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए मदार (अजमेर)-दरभंगा-मदार (अजमेर) साप्ताहिक नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। इस ट्रेन में यात्रियों को आरामदायक सफर सुगम हो सकेगा। वन्दे भारत ट्रेन की तर्ज पर तैयार इस ट्रेन का बांदीकुई में स्टोपेज होने से यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। इस ट्रेन का दौसा जंक्शन पर ठहराव नहीं होगा।

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 19623 मदार (अजमेर)-दरभंगा साप्ताहिक नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलसेवा 3 अक्टूबर से मदार से प्रत्येक शुक्रवार को 21.25 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 23 बजे आगमन व 23.10 बजे प्रस्थान कर दरभंगा पहुंचेगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 19624 दरभंगा-मदार (अजमेर) साप्ताहिक नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलसेवा 5 अक्टूबर से दरभंगा से प्रत्येक रविवार को 4.15 बजे रवाना होकर सोमवार को जयपुर स्टेशन पर 10.25 बजे आगमन व 10. 35 बजे प्रस्थान कर 13. 20 बजे मदार पहुंचेगी।

बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड पर होगा ठहराव

मार्ग में किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला, इटावा, कानपुर सेट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोमतीनगर, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनियां, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड व कमतौल आदि स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसमें 8 द्वितीय शयनयान एवं 11 साधारण श्रेणी के कोच होंगे।

दौसा

