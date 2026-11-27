दौसा. जिला प्रमुख के चुनाव के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को उप जिला प्रमुख का चुनाव भी जीत लिया। महुवा के सांथा गांव निवासी छोटूराम मीणा निर्विरोध उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। भाजपा ने अपना प्रत्याशी तक मैदान में नहीं उतारा। कांग्रेस की ओर से एकमात्र नामांकन आने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ। आईटी में बीटेक और एलएलबी की डिग्री हासिल कर चुके मीणा को जीत के बाद कलक्टर सौम्या झा और एडीएम अरविंद शर्मा ने निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा।निर्विरोध निर्वाचन के बाद राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में छोटूराम मीणा ने कहा कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित करवाना और लाइब्रेरी खुलवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश...