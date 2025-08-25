Dausa: विवादित बयान पर लालसोट तहसीलदार ने वीडियो जारी कर मांगी माफी, बार अध्यक्ष बोले- माफी स्वीकार नहीं

दूसरी ओर इस मामले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने अपनी जांच में तहसीलदार अमितेश मीणा को दोषी बताया है। जिला बार संघ के अध्यक्ष कुंजबिहारी शर्मा ने बताया कि डॉ. महेश शर्मा की अगुर्वाई वाली काउंसिल की तीन सदस्यीय टीम ने आठ पेज की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को भेजी गई है, साथ ही मुख्यमंत्री और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी प्रेषित की गई है। तहसीलदार ने वकीलों को काले कोट वाले गुंडे कहा, यह टिप्पणी संपूर्ण न्यायपालिका का अपमान है। अब इस मुद्दे को जिला स्तर से आगे बढ़ाया जाएगा, इस प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की योजना है, तहसीलदार के निलंबन के बाद ही पूरा मामला शांत होगा।