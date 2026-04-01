Dausa: भीषण आग से पांच भाइयों के घर राख, सोने-चांदी के जेवर पिघले, 2 भैसों की मौत, लाखों का नुकसान

जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे ढाणी निवासी गोपाल बैरवा के छप्पर में अचानक आग लग गई। परिवार के लोग जब तक आग बुझाने का प्रयास करते, तब तक तेज हवा और सूखे छप्परों के कारण आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने हरिमोहन बैरवा, राजू बैरवा, हेमचंद और रोशन के घरों व छप्परों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्यूबवेल तथा टैंकरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर तुरंत काबू पाना मुश्किल हो गया। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।