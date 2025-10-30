राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग कल, 1200 रुपए भी स्वीकृत, जानिए मेगा PTM का उद्देश्य

यह पीटीएम प्रखर राजस्थान 2.0 योजना के तहत की जा रही है, जो 5 सितबर से 5 दिसबर तक चल रही 90 दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का मकसद विद्यार्थियों में पठन कौशल और पढ़ने की संस्कृति विकसित करना है। इस दिन अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, कार्य पुस्तिकाएं और पोर्टफोलियो दिखाए जाएंगे। साथ ही, विद्यार्थियों के कार्यों पर चर्चा कर उन्हें सुधार के सुझाव भी दिए जाएंगे। सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से निर्धारित समय पर एक साथ बैठकें होंगी।