राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग कल, 1200 रुपए भी स्वीकृत, जानिए मेगा PTM का उद्देश्य

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फोटो: पत्रिका
दौसा। विद्यार्थी, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिहाज से दौसा सहित राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को मेगा पीटीएम (पेरेंट्स-टीचर मीटिंग) होगी। इस दिन स्कूलों में विद्यार्थियों को श्रीकृष्ण भोग मिलेगा। इसमें बच्चों को पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे।
पीटीएम का उद्देश्य अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद को सशक्त बनाना और बच्चों में राष्ट्रीय एकता, नैतिकता व पठन संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान अभिभावकों से बच्चों की प्रगति पर चर्चा होगी। इस दौरान विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, उपलब्धि प्रदर्शन और प्रेरक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।
मिड-डे मील के तहत बनने वाले श्रीकृष्ण भोग को लेकर अतिरिक्त आयुक्त मिड डे मील मयंक शुक्ला ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार में प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 प्रदेशभर में 5 सितम्बर से 5 दिसम्बर के मध्य संचालित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में जन समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साक्षा करने के लिए विद्यालय स्तर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेगा पीटीएम की जा रही है।
इस दिन जन समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से अधिकाधिक संख्या में विद्यालय स्तर पर श्रीकृष्ण भोग कार्यक्रम कराने जाने के लिए सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है। इस आयोजन के लिए प्रत्येक विद्यालय को 1200 रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।
यह पीटीएम प्रखर राजस्थान 2.0 योजना के तहत की जा रही है, जो 5 सितबर से 5 दिसबर तक चल रही 90 दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का मकसद विद्यार्थियों में पठन कौशल और पढ़ने की संस्कृति विकसित करना है। इस दिन अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, कार्य पुस्तिकाएं और पोर्टफोलियो दिखाए जाएंगे। साथ ही, विद्यार्थियों के कार्यों पर चर्चा कर उन्हें सुधार के सुझाव भी दिए जाएंगे। सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से निर्धारित समय पर एक साथ बैठकें होंगी।
इस वर्ष मेगा पीटीएम का विषय विविधता में एकता रखा है। इस थीम के तहत स्कूलों में गतिविधियां की जाएंगी, जिनका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। इसी थीम के अनुरूप प्रस्तुतियां व प्रतियोगिताएं आदि होंगी।
शिक्षा विभाग ने पीटीएम में सभी अभिभावकों को बुलावा भेजा है। इस दिन स्कूलों में श्रीकृष्ण भोग का कार्यक्रम भी होगा। यह पीटीएम बच्चों की शैक्षणिक स्थिति जानने का बेहतर अवसर है।
अशोक शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, दौसा
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग