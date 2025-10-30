Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग कल, 1200 रुपए भी स्वीकृत, जानिए मेगा PTM का उद्देश्य

राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को मेगा पीटीएम (पेरेंट्स-टीचर मीटिंग) होगी। जानिए इस मेगा PTM का क्या है उद्देश्य-

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Santosh Trivedi

Oct 30, 2025

madan-dilawar-10

शिक्षा मंत्री मद​न दिलावर। फोटो: पत्रिका

दौसा। विद्यार्थी, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिहाज से दौसा सहित राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को मेगा पीटीएम (पेरेंट्स-टीचर मीटिंग) होगी। इस दिन स्कूलों में विद्यार्थियों को श्रीकृष्ण भोग मिलेगा। इसमें बच्चों को पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे।

पीटीएम का उद्देश्य अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद को सशक्त बनाना और बच्चों में राष्ट्रीय एकता, नैतिकता व पठन संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान अभिभावकों से बच्चों की प्रगति पर चर्चा होगी। इस दौरान विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, उपलब्धि प्रदर्शन और प्रेरक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।

मिड-डे मील के तहत बनने वाले श्रीकृष्ण भोग को लेकर अतिरिक्त आयुक्त मिड डे मील मयंक शुक्ला ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार में प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 प्रदेशभर में 5 सितम्बर से 5 दिसम्बर के मध्य संचालित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में जन समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साक्षा करने के लिए विद्यालय स्तर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेगा पीटीएम की जा रही है।

इस दिन जन समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से अधिकाधिक संख्या में विद्यालय स्तर पर श्रीकृष्ण भोग कार्यक्रम कराने जाने के लिए सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है। इस आयोजन के लिए प्रत्येक विद्यालय को 1200 रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।

प्रखर राजस्थान 2.0 से जुड़ा आयोजन

यह पीटीएम प्रखर राजस्थान 2.0 योजना के तहत की जा रही है, जो 5 सितबर से 5 दिसबर तक चल रही 90 दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का मकसद विद्यार्थियों में पठन कौशल और पढ़ने की संस्कृति विकसित करना है। इस दिन अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, कार्य पुस्तिकाएं और पोर्टफोलियो दिखाए जाएंगे। साथ ही, विद्यार्थियों के कार्यों पर चर्चा कर उन्हें सुधार के सुझाव भी दिए जाएंगे। सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से निर्धारित समय पर एक साथ बैठकें होंगी।

विविधता में एकता रहेगी थीम

इस वर्ष मेगा पीटीएम का विषय विविधता में एकता रखा है। इस थीम के तहत स्कूलों में गतिविधियां की जाएंगी, जिनका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। इसी थीम के अनुरूप प्रस्तुतियां व प्रतियोगिताएं आदि होंगी।

इनका कहना है…

शिक्षा विभाग ने पीटीएम में सभी अभिभावकों को बुलावा भेजा है। इस दिन स्कूलों में श्रीकृष्ण भोग का कार्यक्रम भी होगा। यह पीटीएम बच्चों की शैक्षणिक स्थिति जानने का बेहतर अवसर है।

अशोक शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, दौसा

ये भी पढ़ें

Janjatiya Gaurav Varsh : सीएम भजनलाल का एलान, एक से 15 नवंबर तक प्रदेश में होंगे कई आयोजन
जयपुर
Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 01:28 pm

Published on:

30 Oct 2025 01:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग कल, 1200 रुपए भी स्वीकृत, जानिए मेगा PTM का उद्देश्य

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेहंदीपुर बालाजी धाम में चढ़ा सोने का चोला, 56 भोग के साथ सजी बालरूप की झांकी, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Balaji Dham
दौसा

राजस्थान: नाबालिग से बलात्कार का प्रयास, आरोपी को खंभे से बांधकर धुनाई की, सिर के बाल काटे

दौसा

राजस्थान में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए तेज हुई प्रशासनिक तैयारियां, इन 28 गांवों की जमीन होगी प्रभावित

Road like Yamuna Expressway
दौसा

Green Field Expressway: राजस्थान के दौसा जिले को एक और एक्सप्रेस-वे की सौगात, इन 28 गांवों से होकर गुजरेगा

Green-Field-Expressway
दौसा

Panther in Dausa: पहले खाली मकान में घुसा… फिर खेत में कूदा पैंथर; दहशत में आए लोग

Panther-in-Dausa
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.