Rajasthan: बदमाश को जमानत मिलने पर निकाल रहे थे जुलूस, पुलिस ने 7 को दबोचा; भेजा जेल

दौसा। मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में बीती रात हत्या के मामले में बदमाश की ज़मानत पर जुलूस निकालना उस वक़्त भारी पड़ गया, जब पुलिस दबिश में बदमाश सहित सात लोगों को जेल में बंद कर दिया।
थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि बीती रात दो साल बाद हत्या के मामले में ज़मानत पर रिहा हुआ बदमाश सीताराम मुख्य बाजार में डीजे और दर्जनों गाड़ियों के काफिले के जूलूस निकालने की सूचना मिली।
इस पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड के आरोपी सीताराम मीना निवासी मीना सीमला, भीम मीना निवासी खेड़ीसीस हाल निवासी मेंहदीपुर बालाजी, महेश बैरवा निवासी गहरौली, आकाश पुत्र सुमेर सिंह मीना निवासी सिकराय, रिंकु मीना निवासी गिरधारी पुरा, हरिओम उर्फ बिट्टू निवासी सिकराय, नरेश निवासी गिरधारीपुरा को शांति भंग मे गिरतार किया। उन्होंने बताया कि एसडीएम के आदेश पर बदमाशों को जेल भेज दिया गया है।
ग़ौरतलब है कि 8 अगस्त 2023 को सीताराम मीना सहित कई बदमाशों ने मिलकर पीट-पीट कर हिस्ट्रीशीटर निरंजन मीना को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद सभी आरोपी जेल में बंद थे।