Rajasthan: बदमाश को जमानत मिलने पर निकाल रहे थे जुलूस, पुलिस ने 7 को दबोचा; भेजा जेल

इस पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड के आरोपी सीताराम मीना निवासी मीना सीमला, भीम मीना निवासी खेड़ीसीस हाल निवासी मेंहदीपुर बालाजी, महेश बैरवा निवासी गहरौली, आकाश पुत्र सुमेर सिंह मीना निवासी सिकराय, रिंकु मीना निवासी गिरधारी पुरा, हरिओम उर्फ बिट्टू निवासी सिकराय, नरेश निवासी गिरधारीपुरा को शांति भंग मे गिरतार किया। उन्होंने बताया कि एसडीएम के आदेश पर बदमाशों को जेल भेज दिया गया है।