Rajasthan: जीरो बैलेंस वालों के खातों से नकदी निकलने की अफवाह, ATM पर उमड़ी भीड़; हरकत में आई पुलिस

डिप्टी एसपी ने बताया कि इस तरह की सूचना को लेकर पुलिस पहले से ही चौकस थी, एटीएम पर लोगों की भीड़ होने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौके पर जा पहुंची, बैंक अधिकारियों से संपर्क कर रात्रि को ही सभी एटीएम को बंद करा दिया, इस दौरान एटीएम के बाहर पहले रुपए निकलवाने की बात लेकर कुछ जने आपस में झगड़ कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने आधा दर्जन जनों को शांति भंग में आरोप में गिरफ्तार किया है। पूरी रात पुलिस चौकस रही।