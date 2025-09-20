Rajasthan: जीरो बैलेंस वालों के खातों से नकदी निकलने की अफवाह, ATM पर उमड़ी भीड़; हरकत में आई पुलिस

दौसा। सोशल मीडिया पर गुरुवार देर रात फैली अफवाह के बाद दौसा जिले के लालसोट में विभिन्न बैंकों के एटीएम पर रुपए निकलवानेे के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया।
पुलिस ने सभी एटीएम को बंद कराया एवं मौके से आधा दर्जन लोगों को शांतिभंग के आरोप मेें गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर किसी भी बैंकों की ओर से शुक्रवार शाम तक पुलिस को कोई शिकायत नही दी गई है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार रात्रि को सोशल मीडिया पर इस बात की अफवाह फैली कि जिनके बैंक खाते में जीरो बैलेंस है, उनके खातों से भी राशि निकल रही है, इसके बाद शहर में एसबीआई समेत सभी बैंकों केे एटीएम पर भारी भीड़ जुट गई।
सूचना मिलने पर पुलिस भी सक्रिय हो गई। एवं डिप्टी एसपी दिलीप मीना की अगुवाई में पुलिस की टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे एटीएम पर पहुंची और कई लोगों को पूछताछ के लिए थानों में ले गई। इस दौरान पुलिस ने बैंक अधिकारियों को सूचना दे कर शहर के सभी 17 एटीएम को भी बंद करा दिए। एसबीआई बैंक के एटीएम तो शुक्रवार को भी पूरे दिन भर बंद ही रहे।
डिप्टी एसपी ने बताया कि इस तरह की सूचना को लेकर पुलिस पहले से ही चौकस थी, एटीएम पर लोगों की भीड़ होने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौके पर जा पहुंची, बैंक अधिकारियों से संपर्क कर रात्रि को ही सभी एटीएम को बंद करा दिया, इस दौरान एटीएम के बाहर पहले रुपए निकलवाने की बात लेकर कुछ जने आपस में झगड़ कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने आधा दर्जन जनों को शांति भंग में आरोप में गिरफ्तार किया है। पूरी रात पुलिस चौकस रही।