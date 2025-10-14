दीपावली के पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, दो CO समेत 25 इंस्पेक्टर और SI के कार्यक्षेत्र बदले गए…तीन थाना प्रभारी लाइन हाजिर

फोटो सोर्स : सोशल मीडिया, दो CO समेत कई इंस्पेक्टर, SI के हुए तबादले
देवरिया में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है, SP संजीव सुमन ने जिले में तस्करी रोकने और दीपावली समेत आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सोमवार को दो CO समेत 25 निरीक्षक और उपनिरीक्षक का स्थानांतरण किया गया। इसके साथ ही गौरी बाजार, मईल और रुद्रपुर के प्रभारी निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया गया। एसपी संजीव सुमन ने बरहज के क्षेत्राधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव को भाटपार रानी का सीओ नियुक्त किया, जबकि राजेश चतुर्वेदी को बरहज का नया क्षेत्राधिकारी बनाया गया।
गौरी बाजार के प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह भदौरिया, मईल के कंचन राय और रुद्रपुर के अनिल कुमार को लाइन हाजिर किया गया। सदर कोतवाली के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई। बरहज के प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह को गौरी बाजार का थानाध्यक्ष बनाया गया।
खुखुंदू के प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर को रुद्रपुर की कमान दी गई। साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार पांडे अब एकौना थाने के प्रभारी होंगे। भिंगारी बाजार चौकी प्रभारी दिनेश मौर्य को बरहज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया। तरकुलवा के एसएसआई संजय सिंह चंदेल को एसएसआई तरकुलवा, बरियारपुर के त्रिवेंद्र मौर्य को सुरौली थानाध्यक्ष और मईल थाना के भागलपुर चौकी प्रभारी
दीपक सिंह को बरियारपुर का प्रभारी बनाया गया।साइबर थाना प्रभारी राकेश सिंह को मईल का थानाध्यक्ष और मईल के अतिरिक्त प्रभारी दिलीप सिंह को साइबर थाना का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया।सलेमपुर के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक सुनील पटेल को मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया। लार के थानाध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी अब सलेमपुर थाने की कमान संभालेंगे, जबकि मीडिया सेल प्रभारी संतोष कुमार को लार थाने का प्रभारी बनाया गया।
खुखुंदू के एसएसआई दिनेश मिश्रा को थानाध्यक्ष खुखुंदू और खामपार के प्रभारी दिग्विजय सिंह को महुआडीह थाने का एसएसआई नियुक्त किया गया। लार थाने के एसएसआई प्रदीप अस्थाना अब खामपार के थानाध्यक्ष होंगे। एसपी के पीआरओ डॉ. महेंद्र कुमार को श्रीरामपुर थाने की कमान दी गई।
एएचटी प्रभारी गोरखनाथ सरोज अब बनकटा के थानाध्यक्ष होंगे, जबकि सुरेश वर्मा को एएचटी थाना प्रभारी बनाया गया। महिला थाना की थानाध्यक्ष कुमुद सिंह को मिशन शक्ति का प्रभारी बनाया गया और पूनम यादव को महिला थाना का एसएसआई नियुक्त किया गया। सदर कोतवाली के गरुणपार चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह को एसपी का नया पीआरओ बनाया गया।
