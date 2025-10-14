दीपावली के पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, दो CO समेत 25 इंस्पेक्टर और SI के कार्यक्षेत्र बदले गए…तीन थाना प्रभारी लाइन हाजिर

देवरिया में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है, SP संजीव सुमन ने जिले में तस्करी रोकने और दीपावली समेत आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सोमवार को दो CO समेत 25 निरीक्षक और उपनिरीक्षक का स्थानांतरण किया गया। इसके साथ ही गौरी बाजार, मईल और रुद्रपुर के प्रभारी निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया गया। एसपी संजीव सुमन ने बरहज के क्षेत्राधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव को भाटपार रानी का सीओ नियुक्त किया, जबकि राजेश चतुर्वेदी को बरहज का नया क्षेत्राधिकारी बनाया गया।