यूपी में एसिड अटैक…ज्वैलर्स ने महिला पर फेंका एसिड, चार गंभीर रूप से घायल…जानिए पूरा मामला

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, देवरिया में एसिड अटैक
देवरिया में एक ज्वैलर्स ने गुरुवार को दोपहर गिरवी रखे गहने वापस लेने गई महिला और उसके रिश्तेदारों पर एसिड फेंक दिया, अचानक मची चीख पुकार सुन मुहल्ले के लोग दुकान पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दिये। पुलिस ने मौके से घायलों को मेडिकल कालेज पहुंचाया जहां से एक घायल को गोरखपुर शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपित सर्राफा व्यापारी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के मुताबिक जिले के मईल थाना क्षेत्र में संध्या अपने पति संतोष के विदेश जाने के बाद से मायके संध्या ने कुछ समय पहले स्माइल चौराहा स्थित श्वेता ज्वेलर्स पर अपने कुछ जेवरात गिरवी रखे थे। धीरे धीरे संध्या ने ज्वैलर्स को पूरी रकम चुका दी थी। उसने अपने जेवर वापस मांगे, लेकिन सर्राफा व्यापारी लगातार टालमटोल कर जेवर देने से बच रहा था। गुरुवार दोपहर, संध्या अपने भाई चंदन के साथ ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची और अपने जेवर वापस मांगने लगी।
आरोप है कि दुकानदार अरविंद वर्मा और उसका भाई कमलेश वर्मा पैसे की अतिरिक्त मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी और हाथापाई हो गई। विवाद बढ़ने पर दुकानदार ने एसिड फेंक दिया। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। जिसमें संध्या देवी, राघव वर्मा, सुधांशु शुक्ला और चंदन राजभर झुलस गए।
चीख पुकार सुन पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही सभी घायलों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाये । CMO डॉ. एचके मिश्रा ने बताया कि एसिड से झुलसकर तीन लोग अस्पताल लाए गए थे। जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इधर पुलिस ने ताबड़तोड़ करवाई करते हुए आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मईल राकेश सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों अरविंद वर्मा और कमलेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से एसिड की बोतल और सीसीटीवी फुटेज बरामद की है। दोनों आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
