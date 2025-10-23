Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

यूपी में एसिड अटैक…ज्वैलर्स ने महिला पर फेंका एसिड, चार गंभीर रूप से घायल…जानिए पूरा मामला

देवरिया में एक ज्वैलर्स ने अपने ग्राहकों पर मात्र इसलिए एसिड फेंक दिया क्योंकि वे अपने बंधक रखे जेवर वापस लेने के लिए बार बार दुकान का चक्कर लगा रहे थे। इस हमले में महिला समेत चार लोग झुलस गए हैं।

2 min read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 23, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, देवरिया में एसिड अटैक

देवरिया में एक ज्वैलर्स ने गुरुवार को दोपहर गिरवी रखे गहने वापस लेने गई महिला और उसके रिश्तेदारों पर एसिड फेंक दिया, अचानक मची चीख पुकार सुन मुहल्ले के लोग दुकान पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दिये। पुलिस ने मौके से घायलों को मेडिकल कालेज पहुंचाया जहां से एक घायल को गोरखपुर शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपित सर्राफा व्यापारी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरवी रखे जेवर वापस देने में आनाकानी

जानकारी के मुताबिक जिले के मईल थाना क्षेत्र में संध्या अपने पति संतोष के विदेश जाने के बाद से मायके संध्या ने कुछ समय पहले स्माइल चौराहा स्थित श्वेता ज्वेलर्स पर अपने कुछ जेवरात गिरवी रखे थे। धीरे धीरे संध्या ने ज्वैलर्स को पूरी रकम चुका दी थी। उसने अपने जेवर वापस मांगे, लेकिन सर्राफा व्यापारी लगातार टालमटोल कर जेवर देने से बच रहा था। गुरुवार दोपहर, संध्या अपने भाई चंदन के साथ ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची और अपने जेवर वापस मांगने लगी।

विवाद बढ़ता देख भड़का ज्वेलर्स, ग्राहकों पर फेंका एसिड

आरोप है कि दुकानदार अरविंद वर्मा और उसका भाई कमलेश वर्मा पैसे की अतिरिक्त मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी और हाथापाई हो गई। विवाद बढ़ने पर दुकानदार ने एसिड फेंक दिया। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। जिसमें संध्या देवी, राघव वर्मा, सुधांशु शुक्ला और चंदन राजभर झुलस गए।

पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल, दोनो आरोपी भाई हुए गिरफ्तार

चीख पुकार सुन पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही सभी घायलों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाये । CMO डॉ. एचके मिश्रा ने बताया कि एसिड से झुलसकर तीन लोग अस्पताल लाए गए थे। जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इधर पुलिस ने ताबड़तोड़ करवाई करते हुए आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मईल राकेश सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों अरविंद वर्मा और कमलेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से एसिड की बोतल और सीसीटीवी फुटेज बरामद की है। दोनों आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Public Beat Thief Lucknow: लखनऊ में चोर की तालिबानी पिटाई, भीड़ ने पेड़ से बांधा- वीडियो वायरल
लखनऊ
तालकटोरा में चोरी करते पकड़ा गया युवक, भीड़ की मार से पुलिस ने बचाया (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 08:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी में एसिड अटैक…ज्वैलर्स ने महिला पर फेंका एसिड, चार गंभीर रूप से घायल…जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेटी के रेप पर खौला खून,आरोपी का काटा प्राइवेट पार्ट…पिता और आरोपी के रिश्तों पर चौंकाने वाला खुलासा

Up news, deoria
देवरिया

दीपावली पर घर में मचा कोहराम, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे ने खुद को गोली से उड़ाया

Up news, suicide news
देवरिया

देवरिया में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले…यूपी का भी मामा हूं

Up news, deoria
देवरिया

दीपावली के पहले इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई चौकी प्रभारी हुए लाइन हाजिर…महकमे में हड़कंप

Up news, Deoria police
देवरिया

यूपी में योगी से मांगी 50 लाख की रंगदारी… ‘राना 307 गैंग ने दिया अल्टीमेटम, जान से मिली मारने की धमकी

Up news, Deoria news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.