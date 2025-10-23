यूपी में एसिड अटैक…ज्वैलर्स ने महिला पर फेंका एसिड, चार गंभीर रूप से घायल…जानिए पूरा मामला

चीख पुकार सुन पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही सभी घायलों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाये । CMO डॉ. एचके मिश्रा ने बताया कि एसिड से झुलसकर तीन लोग अस्पताल लाए गए थे। जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इधर पुलिस ने ताबड़तोड़ करवाई करते हुए आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मईल राकेश सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों अरविंद वर्मा और कमलेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से एसिड की बोतल और सीसीटीवी फुटेज बरामद की है। दोनों आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।