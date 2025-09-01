किन्नरों के तांडव से बंधक बना रहा देवरिया रेलवे स्टेशन…RPF इंस्पेक्टर भागकर बचाए जान…यात्रियों में फैली दहशत

रविवार की देर रात देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने जमकर बवाल मचाया, मामला था किन्नरों द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली का। जब यात्रियों ने इसका विरोध किया तब किन्नर हिंसक हो गए और यात्रियों से ही भिड़ने लगे। दहशत में आए यात्री भागकर RPF थाने पहुंचे और अपनी आपबीती बताई।
स्टेशन पर किन्नरों के हंगामे की बात सुन RPF इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे तभी आरपीएफ के इंस्पेक्टर पर भी किन्नरों ने हमला बोल दिया। किन्नरों की भारी भीड़ देख इंस्पेक्टर को भागकर जान बचानी पड़ी। मौके पर मौजूद वेंडरों और कुछ यात्रियों ने इंस्पेक्टर को किन्नरों के चंगुल से बचाया। इस दौरान स्टेशन पर पूरी तरह हड़कंप मचा रहा बाद में सूचना पर पहुंची फोर्स ने किन्नरों को लाठियां पटक कर दूर किया, पुलिस ने दो किन्नरों को हिरासत में लिया है।
जानकारी के मुताबिक रविवार की देर रात को RPF इंस्पेक्टर आस मोहम्मद अपने हमराहियों के साथ अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग कर रहे थे। कुछ यत्रियों ने इंस्पेक्टर से किन्नरों द्वारा अवैध वसूली करने की शिकायत की। यात्रियों ने यह भी कहा कि पैसा ना देने पर किन्नर बदसलूकी करते हैं। यात्रियों की शिकायत पर इंस्पेक्टर ने स्टेशन पर घूम रहे किन्नरों को यात्रियों से जबरिया वसूली ना करने की हिदायत दी और चेतावनी भी दिया कि अगर आगे शिकायत मिली तो कार्यवाही की जाएगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर किन्नर भड़क गए और इसकी सूचना अपने साथियों को दी।
साथियों की सूचना पर थोड़ी देर में ही रेलवे स्टेशन पर किन्नरों का भारी जमावड़ा हो गया, और प्लेटफार्म नंबर एक पर हंगामा शुरू कर दिया। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के साथ किन्नर बदसलूकी करने लगे। किन्नरों के बवाल की सूचना पाकर RPF इंस्पेक्टर आस मोहम्मद सिपाहियों के साथ बिना वर्दी के ही मौके पर पहुंचे। भड़के किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर का डंडा छीन लिया और हमला बोल दिया। किन्नरों ने इंस्पेक्टर को दौड़ा लिया।
इधर कुछ मनबढ़ किन्नर RPF पोस्ट में भी घुस गए और वहां भी तोड़फोड़ की। किन्नरों का आतंक बढ़ता देख यात्री और वेंडर भी पुलिस के साथ उनसे भिड़ गए। इसके बाद किसी तरह इंस्पेक्टर किन्नरों के चंगुल से छूटे। बवाल की सूचना पाकर जीआरपी भी मौके पर पहुंची। मगर उसके पहले ही किन्नर भाग निकले थे। पुलिस ने दो किन्नरों को हिरासत में लिया है और उन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।