किन्नरों के तांडव से बंधक बना रहा देवरिया रेलवे स्टेशन…RPF इंस्पेक्टर भागकर बचाए जान…यात्रियों में फैली दहशत

जानकारी के मुताबिक रविवार की देर रात को RPF इंस्पेक्टर आस मोहम्मद अपने हमराहियों के साथ अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग कर रहे थे। कुछ यत्रियों ने इंस्पेक्टर से किन्नरों द्वारा अवैध वसूली करने की शिकायत की। यात्रियों ने यह भी कहा कि पैसा ना देने पर किन्नर बदसलूकी करते हैं। यात्रियों की शिकायत पर इंस्पेक्टर ने स्टेशन पर घूम रहे किन्नरों को यात्रियों से जबरिया वसूली ना करने की हिदायत दी और चेतावनी भी दिया कि अगर आगे शिकायत मिली तो कार्यवाही की जाएगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर किन्नर भड़क गए और इसकी सूचना अपने साथियों को दी।