देवरिया में दरोगा की पिस्टल छीनकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कारवाई में पशु तस्कर को लगी गोली…मौके पर मची अफरातफरी

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस एनकाउंटर में घायल पशु तस्कर
मंगलवार की देर रात देवरिया जिले में पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब मेडिकल के लिए ले जाए जा रहे एक शातिर पशु तस्कर दिलीप सोनकर ने दास नरहिया मोड़ के पास पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की टीम से पशु तस्कर ने टॉयलेट जाने की बात कह गाड़ी रुकवाई, जैसे ही वह नीचे उतरा उसने एक दरोगा की पिस्टल छीन कर फायरिंग शुरू कर दिया।
अचानक हुई इस घटना से पुलिसकर्मी भी हतप्रभ हो गए, और फौरन पोजीशन लेते हुए जवाबी फायरिंग शुरू किए। इस गोलीबारी में पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर गया। बता दें कि ग्यारह नवम्बर को थाना बनकटा पुलिस ने एक पिकअप से ग्यारह गौवंशीय पशुओं को बरामद किया था। इसी दौरान पुलिस ने दिलीप सोनकर निवासी परसिया करकटही थाना खुखुंदू, जिला देवरिया को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिले थे। पुलिस के अनुसार, दिलीप सोनकर के खिलाफ अब तक 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ASP साउथ सुनील कुमार ने बताया कि उसके खिलाफ अतिरिक्त धाराओं में नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
देवरिया
उत्तर प्रदेश
