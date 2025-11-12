Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

देवरिया में दरोगा की पिस्टल छीनकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कारवाई में पशु तस्कर को लगी गोली…मौके पर मची अफरातफरी

देवरिया में मंगलवार की देर रात पशु तस्कर को इलाज कराने ले जा रही पुलिस टीम से टॉयलेट का बहाना बना कर जीप से उतरने के बाद उसने दरोगा की पिस्टल छीन कर फायरिंग शुरू कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 12, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस एनकाउंटर में घायल पशु तस्कर

मंगलवार की देर रात देवरिया जिले में पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब मेडिकल के लिए ले जाए जा रहे एक शातिर पशु तस्कर दिलीप सोनकर ने दास नरहिया मोड़ के पास पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की टीम से पशु तस्कर ने टॉयलेट जाने की बात कह गाड़ी रुकवाई, जैसे ही वह नीचे उतरा उसने एक दरोगा की पिस्टल छीन कर फायरिंग शुरू कर दिया।

दरोगा की पिस्टल छीन कर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कारवाई में लगी गोली

अचानक हुई इस घटना से पुलिसकर्मी भी हतप्रभ हो गए, और फौरन पोजीशन लेते हुए जवाबी फायरिंग शुरू किए। इस गोलीबारी में पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर गया। बता दें कि ग्यारह नवम्बर को थाना बनकटा पुलिस ने एक पिकअप से ग्यारह गौवंशीय पशुओं को बरामद किया था। इसी दौरान पुलिस ने दिलीप सोनकर निवासी परसिया करकटही थाना खुखुंदू, जिला देवरिया को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिले थे। पुलिस के अनुसार, दिलीप सोनकर के खिलाफ अब तक 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ASP साउथ सुनील कुमार ने बताया कि उसके खिलाफ अतिरिक्त धाराओं में नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

2 सालों से विस्फोटक जुटा रही थी डॉ. शाहीन; सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में धमाकों का प्लान! कई बड़े खुलासे
लखनऊ
delhi blast dr shaheen collecting explosives for two years planned bombings across entire country

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 02:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में दरोगा की पिस्टल छीनकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कारवाई में पशु तस्कर को लगी गोली…मौके पर मची अफरातफरी

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सबसे पहले हमने फेंफड़ा देखा….’ चश्मदीदों ने सुनाई कार ब्लास्ट की पूरी कहानी; कैसे पलभर में बदल गया माहौल?

delhi car blast case update eyewitnesses recount full story of incident
देवरिया

दिल्ली ब्लास्ट: DIG रेंज ने देवरिया रेलवे स्टेशन का किया सघन निरीक्षण, CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का निर्देश

Up news, gorakhpur
देवरिया

दिल्ली ब्लास्ट : बीजेपी की पूर्व जिला महामंत्री का बेटा कार विस्फोट में घायल, परिजनों में हड़कंप

Up news, Deoria news
देवरिया

ऑपरेशन लंगड़ा : ताबड़तोड़ चली गोलियां, फरार पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Up news, deoria
देवरिया

वर्दी में रहते हुए विवादास्पद वीडियो, फोटो या बयान साझा करने से बचें…SP ने रिक्रूट्स को दी सोशल मीडिया पॉलिसी की विस्तृत जानकारी

Up news, Deoria news, Deoria police
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.