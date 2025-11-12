देवरिया में दरोगा की पिस्टल छीनकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कारवाई में पशु तस्कर को लगी गोली…मौके पर मची अफरातफरी

अचानक हुई इस घटना से पुलिसकर्मी भी हतप्रभ हो गए, और फौरन पोजीशन लेते हुए जवाबी फायरिंग शुरू किए। इस गोलीबारी में पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर गया। बता दें कि ग्यारह नवम्बर को थाना बनकटा पुलिस ने एक पिकअप से ग्यारह गौवंशीय पशुओं को बरामद किया था। इसी दौरान पुलिस ने दिलीप सोनकर निवासी परसिया करकटही थाना खुखुंदू, जिला देवरिया को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिले थे। पुलिस के अनुसार, दिलीप सोनकर के खिलाफ अब तक 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ASP साउथ सुनील कुमार ने बताया कि उसके खिलाफ अतिरिक्त धाराओं में नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।