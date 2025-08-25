Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

पुलिस का बैरियर तोड़ बिहार सीमा में भागे तस्कर, पुलिसकर्मियों ने कूद कर बचाई जान

देवरिया के बिहार बॉर्डर पर शनिवार को चेकिंग के दौरान तीन तेज रफ्तार वाहन पुलिस को देखकर बैरियर तोड़ते हुए भागने लगे। पुलिस ने वाहन का पीछा किया लेकिन तस्कर भाग निकले।

देवरिया

anoop shukla

Aug 25, 2025

Up news, deoria
फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस बैरियर तोड़ बिहार भागे तस्कर

देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र में रामपुर बुजुर्ग चेक पोस्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पिकअप समेत तीन वाहन पुलिस का बैरियर तोड़ बिहार सीमा में घुसते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो शनिवार सुबह करीब छह बजे का है। इसमें दिख रहा है कि घटना में पहले एक पिकअप तेज रफ्तार में आई। इसके बाद दो अन्य वाहन भी बिना रुके सीधे बिहार सीमा में चले गए। इस दौरान चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी किसी तरह कूद कर खुद को बचाए। ये घटना वहां स्थित मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई।

बैरियर तोड़ कर भागने के बाद पुलिस ने की नाकेबंदी

बैरियर तोड़ कर भागने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी की लेकिन तब तक तीनों वाहन बॉर्डर पार कर चुके थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से वाहनों की पहचान कर ली है, आगे की कारवाई बिहार पुलिस के सहयोग से की जाएगी। CO भाटपार रानी आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Updated on:

25 Aug 2025 10:36 am

Published on:

25 Aug 2025 10:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पुलिस का बैरियर तोड़ बिहार सीमा में भागे तस्कर, पुलिसकर्मियों ने कूद कर बचाई जान

