पुलिस का बैरियर तोड़ बिहार सीमा में भागे तस्कर, पुलिसकर्मियों ने कूद कर बचाई जान

देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र में रामपुर बुजुर्ग चेक पोस्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पिकअप समेत तीन वाहन पुलिस का बैरियर तोड़ बिहार सीमा में घुसते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो शनिवार सुबह करीब छह बजे का है। इसमें दिख रहा है कि घटना में पहले एक पिकअप तेज रफ्तार में आई। इसके बाद दो अन्य वाहन भी बिना रुके सीधे बिहार सीमा में चले गए। इस दौरान चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी किसी तरह कूद कर खुद को बचाए। ये घटना वहां स्थित मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई।
बैरियर तोड़ कर भागने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी की लेकिन तब तक तीनों वाहन बॉर्डर पार कर चुके थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से वाहनों की पहचान कर ली है, आगे की कारवाई बिहार पुलिस के सहयोग से की जाएगी। CO भाटपार रानी आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।