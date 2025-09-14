MP में जहां मिलते है रामायण के सबूत, वह स्थल राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट का नहीं है हिस्सा!

सबसे प्रमुख प्रमाण है पीपरी के समीप स्थित सदियों पुराना प्राचीन सीता मंदिर जहां खुदाई के दौरान अति प्राचीन धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए। इसी क्षेत्र में लव-कुश आश्रम भी हैं। इसके विषय में मान्यता है कि माता सीता ने यही लव-कुश को जन्म दिया था। सीता वन परिक्षेत्र की विशेषता यह भी है कि यहां विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां पूरा राम परिवार एक ही छत के नीचे विराजमान है। समीप ही सीता समाधि स्थल बताया जाता है जहां माता सीता ने अपनी इच्छा से भूमि समाधि ली थी। पास से बहने वाली नदी को घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। (mp news)