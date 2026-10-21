Dasharathkrat Shani Stotra : कम हो सकते हैं कष्ट, शनिदेव के प्रिय स्तोत्र का हिंदी में करें पाठ

Dasharathkrat Shani Stotra : शनिदेव को नवग्रहों में न्याय का कारक कहा गया है। वे सभी को अपने वर्तमान व पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जहां अच्छे कर्म का फल सुख के रूप में देते हैं वहीं बुरे कर्म की सजा दुख और कष्ट के रूप में प्रदान करते हैं। शनि जनित कष्ट कमोबेश सभी को होते हैं। शनि की साढ़ेसाती, शनि की ढैया या शनि की महादशा, अंतरदशा में दुख या कष्ट बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में दशरथकृत शनि स्तोत्र Dasharathkrat Shani Stotra का नियमित पाठ राहत प्रदान कर सकता है। इसके पाठ से शनि देव प्रसन्न होकर धीरे धीरे आपके कष्ट कम कर सकते हैं। दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करने के साथ ही शनिदेव से अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा करने की प्रार्थना भी करना चाहिए।