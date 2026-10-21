Sankatnashan Ganesh Stotra : बड़े से बड़ा संकट टाल सकता है छोटा सा यह स्तोत्र

Sankatnashan Ganesh Stotra : सनातन धर्म में 33 कोटि देवी-देवताओं में गणेशजी का प्रथम पूज्य के रूप में सबसे अहम स्थान है। किसी भी शुभ कार्य के पहले सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है। गणेशजी बुद्धि प्रदान करनेवाले देवता हैं। यहां तक कि उनका वाहन भी मूषक यानि चूहा है जोकि मनुष्य के बाद सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। यही कारण है कि गणेशजी का मूषक से मानसिक तादात्म्य स्थापित हुआ। सभी घरों में गणेशजी पूजा की जाती है। सामान्यत: हम किसी काम के पूरे और सफल होने के लिए उनकी पूजा करते हैं। किसी भीषण संकट में भी गणेशजी की पूजा फलदायी होती है। मान्यता है कि संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है।