Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण की पूजा से पहले घर ले आएं ये 5 चीजें, 5 राशियों पर पड़ेगा असर

Janmashtami 2026 Lucky Zodiac Signs: श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव.. चार सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर ग्रह-गोचरों का विशेष संयोग बन रहा है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का विधान है। मध्यरात्रि में भगवान के जन्म के समय पूजा-अर्चना और व्रत का विशेष महत्व माना गया है। गृहस्थ और वैष्णव दोनों परंपराओं के श्रद्धालु एक ही दिन का जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के होने से अति शुभकारी जयंती योग का संयोग बन रहा है। जन्मोत्सव के समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और पारिवारिक मंगल के लिए शुभ माना जाता है।