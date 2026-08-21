धन की कमी दूर कर सकतीं हैं 16 ऋचाएं, 23 अगस्त को एकादशी पर श्रद्धापूर्वक करें पाठ

Ekadashi : श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, पुत्रदा एकादशी व्रत से संतान सुख के साथ ही सुख-समृद्धि, धन-संपदा की प्राप्ति होती है। सावन शुक्ल एकादशी इस बार 23 अगस्त यानि रविवार को है। इस दिन श्रीसूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती।