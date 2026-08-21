23 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी, दुर्लभ शुभ योगों में करें व्रत, संतान सुख और कल्याण की है मान्यता

प्राचीन समय में माहिष्मती नगरी में माहिजीत नाम का एक पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा राज करता था। राजा अपनी प्रजा की भलाई के कार्य करता था पर स्वयं के जीवन में एक एक पीड़ा उसे खाए जाती थी। वो यह थी कि उसे कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ, व्रत, तप और दान करने के बाद भी जब संतान नहीं हुई, तब राजा अत्यंत दुखी हो गया। राजा ने ब्राह्मणों एवं ऋषियों से परामर्श लिया और एक दिन वे अपने कुल पुरोहितों के साथ महर्षि लोमेश के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने राजा को ध्यानपूर्वक देखा और दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्म का रहस्य बताया। मुनि ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम एक साधारण वैश्य थे और जीविका के लिए जल से मछलियां पकड़कर बेचा करते थे। एक बार तुमने श्रावण मास की शुक्ल एकादशी के दिन भी यह कर्म किया और उसी दिन भोजन करके व्रत का उल्लंघन किया। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा ने जब यह सुना तो हाथ जोड़कर उपाय पूछा।