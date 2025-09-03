साइबर ठगों ने पुलिसकर्मियों को बनाया शिकार, खाते से नकदी पार

धौलपुर. साइबर ठगी को लेकर प्रतिदिन आमजन को जागरुक करने वाले पुलिस अब खुद ही साइबर ठगों का शिकार हो गई। साइबर ठगों ने दो पुलिसकर्मियों को निशाना बताते हुए करीब एक लाख की राशि खातों से उड़ा दी। मैसेज मिलने पर राशि निकलने की जानकारी हुई। जिस पर पुलिसकर्मियों ने आला अधिकारियों को सूचना दी और फिर साइबर थाने पर शिकायत दी। पुलिस अब इन साइबर ठगों की जांच में जुट गई है। उक्त घटना एक सितम्बर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिले के कौलारी थाना प्रभारी हरेन्द्र सिंह का मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने पुलिस के व्हाट्स अप गु्रप में कथित एक बैंक का लिंग भेजा। ग्रुप में बैंक के लिंक को दो पुलिसकर्मियों ने क्लिक किया और देखते देखते सेकेंडों में दोनों के खातों से राशि पार हो गई। इसमें हैड कांस्टेबल आनंद शर्मा के खाते से 49 हजार 500 रुपए और कांस्टेबल अवनेश जादौन के एकाउंट से 47 हजार 100 रुपए निकाल लिए। यह देख दोनों के होश उड़ गए और अधिकारियों को सूचना दी।