बाघ व हिरनों की चहलकदमी से गुलजार डीकेटीआर अभ्यारण्य

करीब 22 हजार हैक्टेयर में फैले धौलपुर करौली वन्यजीव अभ्यारण्य वैसे तो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है पर इसकी शोहरत लुभावने प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में है। यहां कदम-कदम पर नैसर्गिक झुरमुटों और वन कुंजों में प्रवास पाने वाले बाघ और तेंदुए के कुनबे जहां सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं वहीं चंबल नदी में उछाल मारने वाली डाल्फिन, मगरमच्छ व घड़ियालों के परिवार रेतीले टीलों पर धूप सेंकते नजर आ रहे हैं। यहां जंगल में कदम-कदम पर लगे कैमरो से बाघ और तेंदुओं के साथ हिरन, सांभर, नीलगाय, भालू आदि की निगरानी की जा रही है।