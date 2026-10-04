Dholpur: तारीखों की घोषणा के साथ ग्रामीण क्षेत्र में गर्माया चुनावी माहौल

इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। पंचायती चुनाव की तारीखों का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। वहीं, तैयारियों में जुटे दावेदारों ने भी भागदौड़ तेज कर दी है। घोषणा के साथ ही अब चुनावी चौसर खुल कर बिछने लगी है। राजखेड़ा पंचायत समिति के सदस्यों, सरपंचों के दावेदार पहले से ही सोशल मीडिया पर अपना दावा ठोक रहे हैं। निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव में खड़े होने पार्टी कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कुछ समय से लगातार दिग्गज नेताओं के साथ बने हुए थे। तारीख घोषणा के साथ सिंबल को जयपुर तक ताल ठोकी जा रही है। वहीं, दोनों की राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस से नेता अपनी दावेदारी जताते में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि, पार्टियांं भी टिकट वितरण प्रक्रिया भी अंतिम समय खींचने के मूड में दिख रही है। निकाय चुनाव में यह सामने आ चुका है। जिससे बागियों को रोका जा सके। जिले में धौलपुर और राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान पद सामान्य होने से यहां मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है।