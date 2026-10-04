Dholpur: मिलावटी दूध कारोबार के तार जिले से बाहर तक जुड़े

थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि मुखबिर सूचना मिली कि गुर्जर कॉलोनी में जाहिद होटल के आगे वाली पहली गली में भागीरथ गुर्जर और उसके साथी मिलकर के करीब 2 साल से नकली दूध का उत्पादन कर रहे हैं तथा टैंकरों में भरकर के बाहर भेज रहे हैं। जिस पर पुलिस टीम ने यहां पर दबिश दी। यहां मकान के साइड में ही एक टैंकर और एक मकान के आगे लगा हुआ था जिसमें दूध भरा जा चुका था तथा इसका ढक्कन ऊपर से बंद करके जिस पाइप से डाल रहे थे। पुलिस टीम ने मौके पर एक चालक को पकड़ा। जबकि दो से तीन दजे पीछे से भाग निकले। पुलिस ने मौके से एक राघवेन्द्र और रामू शर्मा को डिटेन किया। जबकि चालक ने अपना नाम राजकुमार होना बताया। पुलिस को मौके पर न्यूट्रलप्लस पाम ऑयल के 124 भरे हुए पीपी मिले तथा 60 खाली पीपे मिले। करीब 40 की संख्या में स्कीमड मिल्क पाउडर के कट्टे रखे हुए मिले। सूचना पर सीएमएचओ मौके पर पहुंचे और जानकारी दी। साथ ही सैम्पल लिए।