सुबह 10 बजे पंचायत समिति कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें उपखंड निर्वाचन अधिकारी सुशीला मीणा व तहसीलदार दीप्ति देव की मौजूदगी में कांग्रेस ने पूनम सिकरवार जो कि वार्ड 22 से विजयी प्रत्याशी रहीं। भाजपा से अशोक सिकरवार जो वार्ड 5 से विजयी प्रत्याशी रहे। इन्होंने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। दोपहर 3 बजे से मतदान शुरू हुए जिसमें कांग्रेस की पूनम सिकरवार को 19 मत मिले व भाजपा के अशोक सिकरवार को 5 मत मिले। निर्वाचन अधिकारी सुशीला मीणा ने कांग्रेस की पूनम सिकरवार को विजयी घोषित किया। जिसके बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।