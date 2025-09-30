धौलपुर PMO पर रिटायरमेंट से पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज, महिला ने बताया- घर बुलाया और जबरदस्ती गलत हरकत की



पीड़िता ने जबरन पकड़कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। फिर वह भाग कर वहां से निकल आई। मामले की रिपोर्ट देने के बाद भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर पीड़िता ने धमकाने के आरोप लगाए हैं। मामले में महिला थाना पुलिस जांच कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच होने के बाद मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई करेंगे