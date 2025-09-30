धौलपुर PMO पर रिटायरमेंट से पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज, महिला ने बताया- घर बुलाया और जबरदस्ती गलत हरकत की

Dholpur PMO molestation case (symbolic picture)
Dholpur News: धौलपुर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय सिंह के खिलाफ सोमवार शाम एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला स्वास्थ्य विभाग की कार्मिक है।
उधर, पीएमओ ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि महिला का तबादला हुआ था, जिस पर उसने गलत आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीएमओ 30 सितंबर को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
पीड़िता ने दिए परिवाद में बताया कि 29 अगस्त को पीएमओ ने उसे घर बुलाया और गलत हरकत की। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने मामले की जानकारी साथी कर्मचारियों को दी तो पीएमओ ने उस पर दबाव बनाना और धमकाना शुरू कर दिया।
पीड़िता ने जबरन पकड़कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। फिर वह भाग कर वहां से निकल आई। मामले की रिपोर्ट देने के बाद भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर पीड़िता ने धमकाने के आरोप लगाए हैं। मामले में महिला थाना पुलिस जांच कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच होने के बाद मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई करेंगे
पीड़िता के परिवाद पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच महिला थाना प्रभारी को सौंपी है।
-विकास सांगवान, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग