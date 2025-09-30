Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

धौलपुर PMO पर रिटायरमेंट से पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज, महिला ने बताया- घर बुलाया और जबरदस्ती गलत हरकत की

Dholpur News: धौलपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। महिला कार्मिक ने सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले पीएमओ पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Arvind Rao

Sep 30, 2025

Dholpur PMO molestation case

Dholpur PMO molestation case (symbolic picture)

Dholpur News: धौलपुर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय सिंह के खिलाफ सोमवार शाम एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला स्वास्थ्य विभाग की कार्मिक है।


उधर, पीएमओ ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि महिला का तबादला हुआ था, जिस पर उसने गलत आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीएमओ 30 सितंबर को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।


पीड़िता ने दिए परिवाद में बताया कि 29 अगस्त को पीएमओ ने उसे घर बुलाया और गलत हरकत की। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने मामले की जानकारी साथी कर्मचारियों को दी तो पीएमओ ने उस पर दबाव बनाना और धमकाना शुरू कर दिया।


'जबरन पकड़कर छेड़छाड़ किया'


पीड़िता ने जबरन पकड़कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। फिर वह भाग कर वहां से निकल आई। मामले की रिपोर्ट देने के बाद भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर पीड़िता ने धमकाने के आरोप लगाए हैं। मामले में महिला थाना पुलिस जांच कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच होने के बाद मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई करेंगे


पीड़िता के परिवाद पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच महिला थाना प्रभारी को सौंपी है।
-विकास सांगवान, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर

Kota Crime: भाई को बचाने गए युवक के पेट में चाकू घोंपा, माता के जागरण से लौटने के दौरान हुआ हमला
कोटा

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटे के कुआं पूजन से पहले पिता की हादसे में मौत

बेटे के कुआं पूजन से पहले पिता की हादसे में मौत Father dies in accident before son's well worship
धौलपुर

डीएम कार्य में व्यस्त तो बरामदे में बैठ गए एनएसयूआई कार्यकर्ता

डीएम कार्य में व्यस्त तो बरामदे में बैठ गए एनएसयूआई कार्यकर्ता When the DM was busy with work, NSUI workers sat in the veranda
धौलपुर

शहर की खस्ताहाल सड़कों पर उड़ती धूल परोश रही बीमारियां

शहर की खस्ताहाल सड़कों पर उड़ती धूल परोश रही बीमारियां Dust flying on the dilapidated roads of the city is spreading diseases.
धौलपुर

छात्राओं का वार्डन पर दुव्र्यवहार करने व धमकाने का आरोप

धौलपुर

स्कूल टीचर का बच्चों ने AI से बना दिया अश्लील वीडियो, मांगे तीन लाख… मैडम भी कम नहीं थी, ऐसा सबक सिखाया कि…

धौलपुर
