Dholpur: मचकुंड सरोवर के घाटों पर कम होने लगी रौनक, रंगीन फव्वारे और लाइट एंड साउंड शो भी बंद

मचकुंड पर पूर्व में प्रधानमत्री स्वदेश दर्शन योजना के तहत करोड़ों रुपए के बजट से शानदार कार्य हुए थे। उस वक्त पुरातत्व विभाग की ओर से कार्य कराने के बाद नगर परिषद को सौंप दिया था लेकिन परिषद प्रशासन लिखित में कोई आदेश नहीं होना बताता है। बताया जाता है कि नगर परिषद ने विद्युत निगम से कनेक्शन लेकर परिसर में लगाई विभिन्न रंगीन लाइटों को शुरू करवाया था। यहां फव्वारों की नावों का प्रतिदिन प्रदर्शन होता था। लेकिन इसके बिल भुगतान को लेकर भी समस्या रही थी। इसके साथ ही यहां इमारत पर मचकुण्ड महाराज और इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानी को बताने के लिए लाइट एण्ड साउण्ड शो भी होता है। लेकिन वर्तमान में लाइटें लम्बे समय से खराब पड़ी हैं। जबकि पहले शो देखने शाम को अच्छी संख्या में लोग पहुंचते थे।