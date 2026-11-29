रेंजर वन्यजीव देवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि धवल चांदनी रात में धौलपुर-करौली टाइगर अभ्यारण्य में वाटर पॉइंटों पर वन्यजीवों की गणना की गई थी। अभ्यारण्य में जरख, सियार, भेडिय़ा, नीलगाय, चीतल, सांभर, भालू और पैंथर दिखाई दिया था। उन्होंने बताया कि अभ्यारण्य में टी-116, टी-117, डीकेटीआर-2501, डीकेटीआर-2502, आरटीआर-2503 और एक शावक सहित करीब एक सौ पैंथर अधिक पैंथर, इतने सांभर आदि विचरण कर रहे हैं। हालांकि अभ्यारण्य में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व अभ्यारण्य स्थित फैलामन के जंगल में टाइगर और पैंथर के संघर्ष की आशंका जताई गई थी। जिसमें पैंथर ने जान गवां दी थी।