Eating Chicken Every Day Harmful : रोज चिकन खाने से हो सकता है बड़ा नुकसान, नई स्टडी में Shocking खुलासा

Eating Chicken Every Day for Protein Intake be Harmful : चाहे बटर चिकन हो या ग्रिल्ड चिकन सलाद – चिकन को हेल्दी और स्वादिष्ट मानकर ज्यादातर लोग अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में इसे रोजाना खाने का चलन भी काफी बढ़ गया है। लेकिन हाल ही में आई एक रिसर्च ने चिकन प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है।