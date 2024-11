भारत में ब्रेस्ट और मुंह के कैंसर का बढ़ता ग्राफ, इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

कैंसर के बढ़ते मामले: आंकड़ों की जुबानी ब्रेस्ट और मुंह का कैंसर सबसे अधिक Breast and oral cancer are the most common इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पुरुषों में होंठ और मुंह का कैंसर सबसे अधिक पाया गया है, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे तेजी से बढ़ रहा है।

2045 तक मामलों में भारी वृद्धि की संभावना ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की रिसर्च बताती है कि 2022 से 2045 के बीच भारत में कैंसर के मामलों में भारी इजाफा होगा। 2020 की तुलना में 2025 तक मामलों में लगभग 12.8% की वृद्धि का अनुमान है।

ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति दुनिया भर में 20% मौतें ब्रिक्स देशों से ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका) में कैंसर के मामलों और मौतों का बड़ा हिस्सा दर्ज किया गया है। इनमें भारत और दक्षिण अफ्रीका में कैंसर से संबंधित मौतों में सबसे तेज वृद्धि का खतरा है।

लंग कैंसर कम, लेकिन ब्रेस्ट और मुंह का कैंसर प्रमुख Breast and mouth cancer are more prevalent जहां रूस और अन्य देशों में लंग कैंसर मौतों का मुख्य कारण है, वहीं भारत में मुंह और ब्रेस्ट कैंसर प्रमुख हैं।

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामले लाइफस्टाइल में बदलाव, देर से मां बनना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, और मोटापा ब्रेस्ट कैंसर की प्रमुख वजहें हैं। कम जागरूकता भारत में कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान और इलाज में देरी भी इसका बड़ा कारण है।

क्या करें? नियमित जांच और प्रारंभिक पहचान कैंसर से बचाव के लिए शुरुआती चरण में इसकी पहचान बेहद महत्वपूर्ण है।

सालाना हेल्थ चेकअप करवाएं। तंबाकू और गुटखा छोड़ें पुरुषों को खासतौर पर तंबाकू उत्पादों से दूर रहना चाहिए।

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, और तनाव से बचाव करना जरूरी है। जागरूकता बढ़ाएं गांव और छोटे शहरों में कैंसर के लक्षणों और बचाव के उपायों पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

भारत में तेजी से बढ़ते कैंसर के मामले गंभीर चिंता का विषय हैं। खासकर ब्रेस्ट और मुंह के कैंसर पर रोक लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सतर्कता और सरकारी स्तर पर मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। सही जानकारी, शुरुआती पहचान, और जागरूकता ही इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।