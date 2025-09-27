Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Rajasthan Rape: राजस्थान में 72 साल की बुजुर्ग महिला से बलात्कार के बाद मची सनसनी, मोबाइल भी लूट ले गया आरोपी

युवक ने बलात्कार के बाद पीड़िता के पास से कुछ पैसे व मोबाइल भी छीन लिया एवं भाग गया। साथ ही इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

डूंगरपुर

Rakesh Mishra

Sep 27, 2025

72 year old woman raped and robbed in Dungarpur
पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

डूंगरपुर। जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के एक गांव की 72 साल की बुजुर्ग महिला से बलात्कार व लूट का मामला सामने आया है। पीड़िता अपनी बेटी के घर जा रही थी। इस दौरान एक युवक ने लूट की नीयत से महिला को रोका एवं मुंह दबाकर बलात्कार कर मोबाइल लेकर भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वो शुक्रवार शाम को अपनी बेटी के घर जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक युवक आया। वो रास्ता पूछने के बहाने के नजदीक आया एवं कुछ देर बात करने लगा। इसी दौरान युवक ने मुंह दबा दिया तथा मुख्यमार्ग से खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते में झाड़ियों में ले जाकर बलात्कार किया।

मदद के लिए कोई नहीं आया

इस दौरान पीड़िता चिल्लाई भी, लेकिन शाम का समय होने व मुख्य मार्ग पर आवाजाही नहीं होने से कोई मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। इस दौरान युवक ने बलात्कार के बाद पीड़िता के पास से कुछ पैसे व मोबाइल भी छीन लिया एवं भाग गया। साथ ही इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

बेटी के घर पहुंच बताई घटना

इधर, पीड़िता जैसे-तैसे अपनी बेटी के घर पहुंची। यहां काफी देर तक सहमी रही। इसके बाद रोते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिस पर शनिवार को सुबह महिला बेटी के साथ थाने पहुंची एवं रिपोर्ट पेश की। थानाधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर टीम का गठन भी कर दिया है। इस मार्ग के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल भी कराया है।

