Rajasthan Rape: राजस्थान में 72 साल की बुजुर्ग महिला से रेप के बाद मची सनसनी, मोबाइल भी लूट ले गया आरोपी

इधर, पीड़िता जैसे-तैसे अपनी बेटी के घर पहुंची। यहां काफी देर तक सहमी रही। इसके बाद रोते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिस पर शनिवार को सुबह महिला बेटी के साथ थाने पहुंची एवं रिपोर्ट पेश की। थानाधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर टीम का गठन भी कर दिया है। इस मार्ग के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल भी कराया है।