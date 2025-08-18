Rajasthan Crime : गुजरात से आकर राजस्थान के जंगलों में हो रहा था एक ‘खेल’, पुलिस को लगी भनक, 9 गिरफ्तार

पुलिस की टीम ने मौके से मेघरेज निवासी डायाभाई पुत्र पदमचंद ओड़, पहाडिया निवासी राजू भाई पुत्र गोकुल कटारा, मेघरेज निवासी किरीट पुत्र रामसिंह ओड़, रमणलाल पुत्र खेमा वनजारा, प्रतीक पुत्र हंसमुख दोशी, पहाडिया निवासी जिग्नेश पुत्र राजू फाणेसा, मेघरेज निवासी फरीद पुत्र हुसैन शेख, मेघरेज निवासी जिगर पुत्र डायालाल ओड़ व बोठीवाड़ा निवासी भरत पुत्र पवन डामोर को गिरफ्तार किया।