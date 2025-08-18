Rajasthan Crime : गुजरात से आकर राजस्थान के जंगलों में हो रहा था एक ‘खेल’, पुलिस को लगी भनक, 9 गिरफ्तार

Rajasthan Crime : डूंगरपुर में धंबोला पुलिस ने सरथुना बॉर्डर के जंगलों में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दांव पर लगी राशि को जब्त किया है। सभी आरोपी गुजरात राज्य के हैं और वह गुजरात से जुआ खेलने राजस्थान आए थे।
थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम सरथुना के जंगल पहुंची। वहां कुछ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने जंगल के चारों तरफ घेरा डाला और सभी को दबोचा। पुलिस ने मौके से दांव पर लगी राशि एक लाख 52 हजार 900 रुपए व आठ मोबाइल बरामद किए।
पुलिस की टीम ने मौके से मेघरेज निवासी डायाभाई पुत्र पदमचंद ओड़, पहाडिया निवासी राजू भाई पुत्र गोकुल कटारा, मेघरेज निवासी किरीट पुत्र रामसिंह ओड़, रमणलाल पुत्र खेमा वनजारा, प्रतीक पुत्र हंसमुख दोशी, पहाडिया निवासी जिग्नेश पुत्र राजू फाणेसा, मेघरेज निवासी फरीद पुत्र हुसैन शेख, मेघरेज निवासी जिगर पुत्र डायालाल ओड़ व बोठीवाड़ा निवासी भरत पुत्र पवन डामोर को गिरफ्तार किया।
सभी आरोपी गुजरात राज्य के हैं। यह सभी जुआ खेलने राजस्थान की सीमा में आए थे। यह सुबह होने के साथ ही सरथुना के जंगल में पहुंच गए थे और जुआ खेलना शुरू कर दिया था। जुआ के साथ मौज-मस्ती भी कर रहे थे।
पुलिस कार्रवाई में कांस्टेबल शंभुसिंह, जयेश, विशेष भूमिका करण, अजय, डायालाल, गणेश, नागेंद्रसिंह, पकंज, धर्मेंद्र व हरीचंद्र शामिल थे।