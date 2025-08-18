Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan Crime : गुजरात से आकर राजस्थान के जंगलों में हो रहा था एक ‘खेल’, पुलिस को लगी भनक, 9 गिरफ्तार

Rajasthan Crime : गुजरात से आकर राजस्थान के जंगलों में हो रहा था एक 'खेल'। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को भनक लगी। तत्काल मौके पर पुलिस ने छापा मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानें पूरा मामला।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 18, 2025

Dungarpur Crime Gujarat People Coming Rajasthan Jungles Played a Game police got a tip-off 9 arrested
डूंगरपुर के सरथूना गांव के जंगलों से जुआ खेलते लोग। नकदी,मोबाइल समेत गिरफ्तार आरोपी। फोटो पत्रिका

Rajasthan Crime : डूंगरपुर में धंबोला पुलिस ने सरथुना बॉर्डर के जंगलों में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दांव पर लगी राशि को जब्त किया है। सभी आरोपी गुजरात राज्य के हैं और वह गुजरात से जुआ खेलने राजस्थान आए थे।

एक लाख 52 हजार 900 रुपए व आठ मोबाइल किए बरामद

थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम सरथुना के जंगल पहुंची। वहां कुछ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने जंगल के चारों तरफ घेरा डाला और सभी को दबोचा। पुलिस ने मौके से दांव पर लगी राशि एक लाख 52 हजार 900 रुपए व आठ मोबाइल बरामद किए।

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime : जयपुर में जन्माष्टमी की धूम के बीच रात में हुआ बड़ा क्राइम, ई-रिक्शा चालक की गला रेतकर हुई हत्या
जयपुर
Jaipur Janmashtami celebration big crime night e-rickshaw driver was murdered by slitting his throat

इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस की टीम ने मौके से मेघरेज निवासी डायाभाई पुत्र पदमचंद ओड़, पहाडिया निवासी राजू भाई पुत्र गोकुल कटारा, मेघरेज निवासी किरीट पुत्र रामसिंह ओड़, रमणलाल पुत्र खेमा वनजारा, प्रतीक पुत्र हंसमुख दोशी, पहाडिया निवासी जिग्नेश पुत्र राजू फाणेसा, मेघरेज निवासी फरीद पुत्र हुसैन शेख, मेघरेज निवासी जिगर पुत्र डायालाल ओड़ व बोठीवाड़ा निवासी भरत पुत्र पवन डामोर को गिरफ्तार किया।

गुजरात से मौज मस्ती के लिए आए थे…

सभी आरोपी गुजरात राज्य के हैं। यह सभी जुआ खेलने राजस्थान की सीमा में आए थे। यह सुबह होने के साथ ही सरथुना के जंगल में पहुंच गए थे और जुआ खेलना शुरू कर दिया था। जुआ के साथ मौज-मस्ती भी कर रहे थे।

पुलिस कार्रवाई में शामिल लोग

पुलिस कार्रवाई में कांस्टेबल शंभुसिंह, जयेश, विशेष भूमिका करण, अजय, डायालाल, गणेश, नागेंद्रसिंह, पकंज, धर्मेंद्र व हरीचंद्र शामिल थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Gold : बल्ले-बल्ले, राजस्थान में बांसवाड़ा की धरती उगलेगी ‘सोना’, घाटोल में तीसरे ब्लॉक की पुष्टि
बांसवाड़ा
Rajasthan Great News Banswara Land Yield Gold third Block Confirmed in Ghatol

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Crime : गुजरात से आकर राजस्थान के जंगलों में हो रहा था एक ‘खेल’, पुलिस को लगी भनक, 9 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.