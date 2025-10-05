Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

दिवाली बोनस को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को लिखा पत्र, दूसरी मांग और भी अहम है

Rajasthan Teachers : राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को पत्र भेजकर पूरा दिवाली बोनस व तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने की मांग की।

less than 1 minute read

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 05, 2025

Rajasthan Teachers Association Siyaram writes to Education Director Bikaner regarding Diwali Bonus second demand is even more important

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Teachers : राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित त्रिवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री प्रकाश त्रिवेदी, प्रदेश कॉर्डिनेटर मानशंकर पाटीदार ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को पत्र भेजकर पूरा दिवाली बोनस देने व तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने की मांग की।

सरकार से अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है परेशान शिक्षक

सियाराम के पदाधिकारियों ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण बीते कई वर्षों से लंबित है। जिसके कारण शिक्षकों की पारिवारिक, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति असंतुलित हो रही है, शिक्षक परेशान है एवं सरकार से अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जल्द से जल्द करे सरकार

सियाराम के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की भजनलाल सरकार शिक्षकों के प्रति अपनी संवेदना रखते हुए चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे अनुरूप तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जल्द से जल्द कर इस वर्ष दीपावली का तोहफा देगी।

शिक्षकों को सिर्फ 75 प्रतिशत बोनस स्वीकार नहीं

प्रदेश के अतिरिक्त महामंत्री अशोक गामोट, जिलाध्यक्ष अरविंद पाटीदार, जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह म्याला ने बताया कि गत वर्षों में सरकार की ओर से कोरोना महामारी के समय शिक्षकों की दीपावली बोनस को 25 प्रतिशत कम करके केवल 75 प्रतिशत दिया था। जिसे शिक्षकों ने सरकार एवं राज्य के प्रति संवेदना रखते हुए स्वीकार किया था, लेकिन गत दो वर्षों से महामारी के चले जाने के उपरांत भी सरकार शिक्षकों को केवल 75 प्रतिशत ही बोनस दे रही है जो कि सही नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

Cheap Electricity : राजस्थान के आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत, पर औद्योगिक जगत में मचा हड़कंप
बांसवाड़ा
Rajasthan Ordinary Electricity Consumers Relief but industrial World Panic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / दिवाली बोनस को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को लिखा पत्र, दूसरी मांग और भी अहम है

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डूंगरपुर: BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष पर हमला, दो समुदाय आमने-सामने, इलाके में तनाव

dungarpur
डूंगरपुर

Dungarpur : डूंगरपुर में दो समुदाय के युवाओं में विवाद, चाकू व हथियारों से हमला, 2 घायल

Dungarpur two communities youths clashed attacked with knives and weapons two injuring
डूंगरपुर

Rajasthan: पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव, पति ने 6 दिन छिपाए रखा राज, ऐसे सामने आया सच

डूंगरपुर

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मौत मामला: पिता को मिलेगी चौकीदार की नौकरी, 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, धरना हुआ समाप्त

dungarpur suspend
डूंगरपुर

डूंगरपुर से बड़ी खबर, लबालब भरी गेपसागर झील कभी भी हो सकती है खाली, वजह चौंका देगी

Dungarpur Big News Overflowing Gapsagar Lake may Soon be Empty reason will surprise you
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.