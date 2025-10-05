दिवाली बोनस को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को लिखा पत्र, दूसरी मांग और भी अहम है

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Teachers : राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित त्रिवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री प्रकाश त्रिवेदी, प्रदेश कॉर्डिनेटर मानशंकर पाटीदार ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को पत्र भेजकर पूरा दिवाली बोनस देने व तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने की मांग की।
सियाराम के पदाधिकारियों ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण बीते कई वर्षों से लंबित है। जिसके कारण शिक्षकों की पारिवारिक, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति असंतुलित हो रही है, शिक्षक परेशान है एवं सरकार से अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है।
सियाराम के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की भजनलाल सरकार शिक्षकों के प्रति अपनी संवेदना रखते हुए चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे अनुरूप तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जल्द से जल्द कर इस वर्ष दीपावली का तोहफा देगी।
प्रदेश के अतिरिक्त महामंत्री अशोक गामोट, जिलाध्यक्ष अरविंद पाटीदार, जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह म्याला ने बताया कि गत वर्षों में सरकार की ओर से कोरोना महामारी के समय शिक्षकों की दीपावली बोनस को 25 प्रतिशत कम करके केवल 75 प्रतिशत दिया था। जिसे शिक्षकों ने सरकार एवं राज्य के प्रति संवेदना रखते हुए स्वीकार किया था, लेकिन गत दो वर्षों से महामारी के चले जाने के उपरांत भी सरकार शिक्षकों को केवल 75 प्रतिशत ही बोनस दे रही है जो कि सही नहीं हैं।
