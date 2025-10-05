दिवाली बोनस को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को लिखा पत्र, दूसरी मांग और भी अहम है

प्रदेश के अतिरिक्त महामंत्री अशोक गामोट, जिलाध्यक्ष अरविंद पाटीदार, जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह म्याला ने बताया कि गत वर्षों में सरकार की ओर से कोरोना महामारी के समय शिक्षकों की दीपावली बोनस को 25 प्रतिशत कम करके केवल 75 प्रतिशत दिया था। जिसे शिक्षकों ने सरकार एवं राज्य के प्रति संवेदना रखते हुए स्वीकार किया था, लेकिन गत दो वर्षों से महामारी के चले जाने के उपरांत भी सरकार शिक्षकों को केवल 75 प्रतिशत ही बोनस दे रही है जो कि सही नहीं हैं।