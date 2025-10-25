Dungarpur News: आधी रात पुलिसकर्मी पर किया था लट्ठ से हमला, आसपुर में निकाला गया आरोपियों का जुलूस

आरोपियों का जुलूस निकालती पुलिस। फोटो- पत्रिका
डूंगरपुर/पूंजपुर। आसपुर थाना क्षेत्र के पूंजपुर गांव में बाइक सवार तीन युवकों की ओर से हुडदंग करने पर मौके पर तैनात पुलिस कार्मिकों की ओर से समझाइश का प्रयास किया गया तो उनपर लठ्ठ से हमला कर दिया। इससे एक कार्मिक घायल हो गया। मामले की गंभीरता पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के साथ ही हमलावर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आसपुर के प्रताप सर्कल से पृथ्वीराज सर्किल तक जुलूस निकाला।
जानकारी के अनुसार पूंजपुर चौकी पर तैनात कांस्टेबल राकेश मीणा व यशपाल सिंह 22 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे करीब पूंजपुर बस स्टैंड पर रात्रिकालीन गश्त के तहत तैनात थे। इसी बीच एक बाइक पर तीन युवक सवार थे। जो शोर-शराबा कर रहे थे। पुलिस कार्मिकों ने इन्हें रोकने को कोशिश की तो एक ने कहा कि पुलिस वालों को लठ्ठ मारो। ऐसे बाइक पर पीछे बैठे युवक ने लठ्ठ से हमला कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी यशपाल सिंह को हाथ व पेट में चोट पहुंची।
यह वीडियो भी देखें
इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करते हुए दोवडा थाना क्षेत्र के भोजातो का ओडा निवासी नरेश पुत्र हरिश मीणा, अनिल पुत्र भैरा मीणा, मेहुल पुत्र अमृतलाल मीणा को गिरफ्तार कर आसपुर कस्बे में एक किमी तक पैदल जुलूस निकाला गया। कार्रवाई में पुलिस टीम में थानाधिकारी प्रदीप कुमार बिट्टू, कांस्टेबल मेघराज सिंह, भागीरथ, आसूचना अधिकारी श्रीधर, शांतिलाल, गजेंद्र सिंह शामिल थे।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग