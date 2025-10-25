Dungarpur News: आधी रात पुलिसकर्मी पर किया था लट्ठ से हमला, आसपुर में निकाला गया आरोपियों का जुलूस

जानकारी के अनुसार पूंजपुर चौकी पर तैनात कांस्टेबल राकेश मीणा व यशपाल सिंह 22 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे करीब पूंजपुर बस स्टैंड पर रात्रिकालीन गश्त के तहत तैनात थे। इसी बीच एक बाइक पर तीन युवक सवार थे। जो शोर-शराबा कर रहे थे। पुलिस कार्मिकों ने इन्हें रोकने को कोशिश की तो एक ने कहा कि पुलिस वालों को लठ्ठ मारो। ऐसे बाइक पर पीछे बैठे युवक ने लठ्ठ से हमला कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी यशपाल सिंह को हाथ व पेट में चोट पहुंची।