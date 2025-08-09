World Tribal Day Special : डूंगरपुर जिले का एक अनोखा गांव, हर चौथे घर में सरकारी कर्मचारी-अधिकारी

World Tribal Day Special : डूंगरपुर जिले के चौरासी विधानसभा क्षेत्र के चीखली उपखंड क्षेत्र के करीब ढाई हजार की आबादी वाले उदड़िया गांव में हर चौथे घर में एक सरकारी कर्मचारी-अधिकारी है। गांव में 40 से अधिक सरकारी सेवा में हैं, इनमें भी करीब आधा दर्जन उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। सागवाड़ा चिकित्सालय में ऑथोपेडिक सर्जन के रुप में डा. हितेश डामोर एवं उनकी पत्नी डा. ज्योति डामोर दोनों सागवाड़ा चिकित्सालय में ही चिकित्सक के पद पर कार्यरत है। गांव की लीलावती खांट सीनियर नर्सिग अधिकारी के तौर पर सीएचसी चीखली में सेवाएं दे रही है। वहीं, कई कार्मिक एएनएम, सीएचओ, व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक, एईएन, जेटीए, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षा विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदि पर कार्यरत हैं।