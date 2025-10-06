CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, वेतन 14,000 से 25,000 रुपए तक

CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 7 अक्टूबर को मालवीय नगर चौक, दुर्ग में एक विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस कैम्प में विभिन्न कंपनियों के लिए कुल 1022 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सुरक्षा, एकाउंट मैनेजमेंट और हाउसकीपिंग जैसे पद शामिल हैं।