CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, वेतन 14,000 से 25,000 रुपए तक

CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन(photo-patrika)
CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 7 अक्टूबर को मालवीय नगर चौक, दुर्ग में एक विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस कैम्प में विभिन्न कंपनियों के लिए कुल 1022 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सुरक्षा, एकाउंट मैनेजमेंट और हाउसकीपिंग जैसे पद शामिल हैं।
युवाओं को इस अवसर के माध्यम से रोजगार पाने का मौका मिलेगा और सभी इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर कैम्प में उपस्थित हों।
प्लेसमेंट कैम्प में 8वीं, 10वीं, 12वीं, बीकॉम, बीबीए/एमबीए (मार्केटिंग मैनेजमेंट) और किसी भी स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदक शामिल हो सकते हैं।
इच्छुक आवेदक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंकसूची, पहचान पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने बताया कि सभी इच्छुक उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर समय पर उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं
