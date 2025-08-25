CG News: मंत्री बनने पर गजेंद्र यादव हुआ सम्मान, बोले- पद कार्यकर्ताओं के लिए दीवार नहीं बनेगा, हर संघर्ष में रहेंगे साथ…

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व मिलने से उत्साहित जिला भाजपा के नेताओं ने शहर विधायक गजेंद्र यादव का जिला भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम कर सम्मान किया। इस दौरान सोहरत लाल ताम्रकार, दाऊ कल्याण सिंह, ताराचंद जैन, मोहन भैया, ताराचंद साहू और हेमचंद यादव जैसे पुराने व दिग्गज नेताओं को याद करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि ऐसे जुनूनी और समर्पित लोगों के साथ काम करना सौभाग्य की बात रही।
हेमचंद यादव मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और सीने व सर में ठंडक लेकर ही काम करने की बात कहते थे। वे भी उन्हीं की इन भावनाओं को ध्यान में रखकर ऐसा काम करेंगे कि सभी को गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि पद उनके और कार्यकर्ताओं के बीच कभी भी दीवार नहीं बनेगी। जिस भरोसा के साथ कार्यकर्ताओं ने उन्हें नेता बनाया है, उस पर खरा उतरते हुए वे सभी सुख-दुख और संघर्ष सभी के साथ खड़े रहेंगे।
उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे विभाग में ऐसी व्यवस्था करेंगे की पूरा देश छत्तीसगढ़ की ओर देखेगा। शिक्षा व्यवस्था की तेजी से सुधरेगी और उच्च स्तर को प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि महिला स्वा सहायता समूहों को विशेषता के आधार पर ग्राम उद्योग से जोड़ा जाएगा।
कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, विधायक ललित चंद्राकर, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, महापौर अल्का बाघमार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा, निगम सभापति श्याम शर्मा, पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू, कुम्हारी नगर पालिका अध्यक्ष मीना वर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन, कीर्ति नायक, लीमन साहू, शिव चंद्राकर व चैनसुख भट्टड मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में राजेंद्र पाध्ये, दिलीप साहू, कांतिलाल जैन, बोधन यादव, रोहित साहू, दीपक चोपड़ा, मनोज मिश्रा, विनोद अरोड़ा, मनोज सोनी, अनूप सोनी, दिनेश देवांगन, राजा महोबिया, रजनीश श्रीवास्तव, नारायण दत्त तिवारी, जितेंद्र सिंह राजपूत, विनय महोबिया, दिव्या कलिहारी, साजन जोसेफ, विनायक ताम्रकार, उमा भारती साहू, गायत्री वर्मा, मुकेश सोनकर, महेंद्र लोढ़ा कमलेश फेकर, मनमोहन शर्मा, बंटी चौहान, कौशल साहू, कमलेश साहू, रानी बंछोर, लोकेंद्र ब्रह्मभट्ट, राजू जंघेल, अनुपम साहू, लिकेश्वर देशमुख मौजूद थे।
भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालय में 12 साल हमें मंत्री नहीं मिला। दिवंगत हेमचंद यादव के 2013 के बाद से यह रिक्तता थी। आज प्रत्येक कार्यकर्ता प्रण लें कि सत्ता और संगठन समन्वय में बंधकर एक ही दिखे। मूल मंत्र है यही है कि सत्ता और संगठन एक दिखना चाहिए।