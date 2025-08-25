CG News: मंत्री बनने पर गजेंद्र यादव हुआ सम्मान, बोले- पद कार्यकर्ताओं के लिए दीवार नहीं बनेगा, हर संघर्ष में रहेंगे साथ…

हेमचंद यादव मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और सीने व सर में ठंडक लेकर ही काम करने की बात कहते थे। वे भी उन्हीं की इन भावनाओं को ध्यान में रखकर ऐसा काम करेंगे कि सभी को गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि पद उनके और कार्यकर्ताओं के बीच कभी भी दीवार नहीं बनेगी। जिस भरोसा के साथ कार्यकर्ताओं ने उन्हें नेता बनाया है, उस पर खरा उतरते हुए वे सभी सुख-दुख और संघर्ष सभी के साथ खड़े रहेंगे।