सितंबर में तिमाही परीक्षा शुरू, इधर 27 हजार स्कूली बच्चों को अभी तक नहीं मिली किताबें…

जिला शिक्षा विभाग के पास करीब एक महीना पहले तक सवा लाख किताबों के वितरण का गैप था, जो घटकर २७ हजार किताबों पर आ गया। अब एक बार फिर से विभाग ने स्कूलों से किताबों की मांग की है। सबसे ज्यादा डिमांड दुर्ग ब्लॉक से है, जबकि धमधा और पाटन विकासखंड से कम डिमांड आई है। इस सबके बीच बड़ा मसला यह है कि बहुत से विषयों कि किताबें अतिशेष हो गई है।