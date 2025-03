Bank of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जानें डिटेल्स

यह खबर पढ़ें:- UP Police Constable Result: देखें यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट, जानें कितना रहा कटऑफ Bank of Baroda Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 518 पदों पर नियुक्तियां करेगा। जिसमें सीनियर मैनेजर डेवलपर, मैनेजर डेवलपर (फुल स्टैक), ऑफिसर डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर (ऑफिसर और मैनेजर), एआई इंजीनियर (ऑफिसर और मैनेजर) जैसे पद शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं।



वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद Career सेक्शन पर क्लिक करें।

Current Openings टैब पर जाकर संबंधित भर्ती विज्ञापन खोलें।

इसके बाद Click here for New Registration पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरें।



आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म जमा करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।